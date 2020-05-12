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وفاة إيكو أجيلار مهاجم ريال مدريد فى فترة السبعينات

12 آيار / مايو 2020 03:36

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن وفاة فرنسيسكو خافيير أجيلار جارسيا الشهير بـ إيكو أجيلار، مهاجم اللوس بلانكوس في فترة السبعينات عن عمر يناهز 71 عامًا.

ونعى النادي الملكي وفاة لاعبه السابق في بيان رسمي: "يعرب ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة إيكو أجيلار، أحد اللاعبين الكبار الذين ارتدوا قميص نادينا بين عامي 1971 و1979".

أضاف البيان: "يعزي ريال مدريد بدوره زوجته إيفا وابنيه دانييل وفرجينيا وأحفاده بيلين ورودريجو وجميع أقاربه وأحبائه".

أجيلار لعب 8 مواسم مع ريال مدريد في الفترة بين 1971 حتى 1979، حيث خاض 190 مباراة، وسجل 50 هدفًا، كما فاز بلقب الليجا خمس مرات، وكأس إسبانيا مرتين.

فى سياق آخر، استأنف فريق ريال مدريد الإسباني الاثنين، تدريباته فى المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، بعد انقطاع دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تم تقسيم لاعبى ريال مدريد إلى مجموعتين فى المران، وأدى اللاعبون التمارين الفردية بالكرة وبدونها، دون وجود أى اتصال بينهما، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الذى وضعته رابطة الدورى الإسبانى لضمان السلامة الصحية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 56 نقطة، وذلك قبل تعليقه بعد الجولة السابعة والعشرين بسبب فيروس كورونا.

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