لابورتا يعلن ترشحه فى انتخابات برشلونة ويخطط لإعادة جوارديولا

أعلن خوان لابورتا، الرئيس الأسبق لنادى برشلونة الإسباني، الاثنين، عن ترشحه لخوض انتخابات النادى الكتالونى، المقرر إجرائها فى صيف عام 2021.

وقال لابورتا، فى تصريحات لراديو "كتالونيا" الإسباني: "أعمل على تقديم نفسي كمرشح فى انتخابات برشلونة، التى سوف تجرى فى العام المقبل". وأضاف رئيس البارسا الأسبق حديثه: "أنا متحمس للعودة، لكن لا يزال لدي مجال لاتخاذ القرار، أنا أكثر حماسًا لتغيير الوضع الاقتصادي الحساس للنادي من خلال اقتراح قائم على الضمانات".

وأضاف: "ما أريده هو عودة بيب جوارديولا، لكننا نعلم جميعًا أنه سيكون قرارًا شخصيًا، تشافي مدرب في قطر الآن وسيقرر الوقت المثالي للعودة إلى برشلونة".

وشهد المجلس الحالى لنادى برشلونة، العديد من الخلافات التى تسببت فى إقالة 8 أعضاء منه، خلال دورته الحالية، الأمر الذى جعل وضع خوسيه ماريا بارتوميو، الرئيس الحالى، فى وضع صعب أمام الجماهير.

جدير بالذكر أن، لابورتا تولى رئاسة برشلونة، فى الفترة من 2003 حتى 2010، ونجح فى تحقيق الثلاثية التاريخية، مع بيب جوارديولا فى عام 2009.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.