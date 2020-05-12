"حمد" يستقبل وفداً من من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، في مكتبه في مدينة غزة وفداً من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن .

و رحب حمد، بالوفد الزائر، مثمناً عالياً دورهم الملموس في خدمة أبناء قطاع غزة المحاصر .



من جانبه، أثنى الوفد الزائر على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم خدماتها المستمرة لكافة الشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة .

كما ثمن الوفد موقف الوزارة المشرف وجهودها الجبارة والمميزة في مواجهة فيروس كورونا تجاه مراكز الحجر الصحر وما قدمته ولازالت تقدمة من خدمات ومساعدات إغاثية مستمرة للمواطنين داخل مراكز الحجر .

ودعا الوفد الوزارة بتجنيب الفقراء أي خلافات سياسية وإعادة ترتيب الأوضاع بما يضمن سهولة ممارسة العمل وتقديم الخدمات