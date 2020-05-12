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"حمد" يستقبل وفداً من من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة

12 آيار / مايو 2020 03:58

"حمد" يستقبل وفداً من من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، في مكتبه في مدينة غزة وفداً من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن .
و رحب حمد، بالوفد الزائر، مثمناً عالياً دورهم الملموس في خدمة أبناء قطاع غزة المحاصر .


من جانبه،  أثنى الوفد الزائر على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم خدماتها المستمرة لكافة الشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة .

كما ثمن الوفد موقف الوزارة المشرف وجهودها الجبارة والمميزة في مواجهة فيروس كورونا تجاه مراكز الحجر الصحر وما قدمته ولازالت تقدمة من خدمات ومساعدات إغاثية مستمرة للمواطنين داخل مراكز الحجر .
ودعا الوفد الوزارة بتجنيب الفقراء أي خلافات سياسية وإعادة ترتيب الأوضاع بما يضمن سهولة ممارسة العمل وتقديم الخدمات

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