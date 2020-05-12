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"الصحة" تنفذ مناورة طبية لعمل مراكز فرز مرضى الجهاز التنفسي

12 آيار / مايو 2020 04:15

"الصحة" تنفذ مناورة طبية لعمل مراكز فرز مرضى الجهاز التنفسي

غزة- الرأي

نفذت وزارة الصحة،  مناورة طبية بالتعاون مع منظمة أطباء العالم فرنسا؛ لفحص وتقييم جهوزية عمل مراكز فرز مرضى الجهاز التنفسي في اطار الاجراءات التي تنفذها وزارة الصحة لتعزيز الجهوزية والاستعداد لمواجهة جائحة كورونا .
حيث تابع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ميدانياً اجراءات المناورة التي نفذت في أحد المراكز المخصصة بجوار مجمع الشفاء الطبي، وبحضور أعضاء اللجنتين الوطنية والفنية لمواجهة كورونا .
واطلع د. أبو الريش على البروتوكولات الطبية المتبعة في التعامل مع الحالات فور وصولها للمركز وفرزها وتوجيهها وفق ما هو مخطط، وأشاد د. أبو الريش بمدى تفاعل كافة الطواقم الصحية مع البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، داعياً الى تحقيق أقصى استفادة من نتائج تقييم المناورة لتعزيز الاجراءات المتبعة في هذه المراكز، مقدما شكره وتقديره الى منظمة أطباء العالم فرنسا على رعايتهم مثل هذه البرامج التدريبية 
كما وتوجه د. أبو الريش بالتحية الى كافة الكوادر التي تؤدي دورا وواجبا وطنيا واخلاقيا ودينيا بكل كفاءة واقتدار، وأخذ دورهم الصحيح في تكوين خط الدفاع الاول عن صحة شعبنا أمام مواجهة كورونا .

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