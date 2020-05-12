أبو الريش : سلامة المجتمع قائمة على التزام الجميع باجراءات السلامة

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش إن سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة والوقاية الصحية.

جاء ذلك خلال ترأس أبو الريش، اجتماعاً للجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا .

وأضاف د. أبو الريش : " أن المسئولية المجتمعية يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير خاصة في هذه المرحلة، وتحويل ارشادات السلامة والوقاية الى سلوك مجتمعي من أجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة كورونا

وتابع:" أننا لازلنا في مرحلة لكسب الوقت لتعزيز الجهوزية والاستعداد , وذلك يتطلب عدم التراخي في اتباع ارشادات الوقاية السليمة وبما يحقق الدور المهم للمجتمع فيما تنفذه وزارة الصحة من اجراءات " .