وكالة الرأي الفلسطينية هندسة متفجرات الشمال تُنفذ 41 مهمة خلال إبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز عددًا من قضايا السرقة في محافظتي الشمال ورفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنتهي من إنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 380 خط وتركب 1000 م شبكات مياه جديدة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل حملات تعقيم الأحياء والشوارع لمجابهة فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طفل يعثر على أحد أندر الحيوانات في العالم “تنين البحر الأزرق”… وكالة الرأي الفلسطينية حل لغز اختفاء القمر تماما من السماء عام 1110! وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف “منطقة ميتة” في وسط أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. هكذا يمكنك حذف سجل البحث على إنستجرام
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أبو الريش : سلامة المجتمع قائمة على التزام الجميع باجراءات السلامة

12 آيار / مايو 2020 04:19

96407263_2594656390812206_2002514603245830144_o
96407263_2594656390812206_2002514603245830144_o

غزة- الرأي

قال  وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش إن سلامة المجتمع الحقيقية قائمة على التزام المجتمع باجراءات السلامة والوقاية الصحية.

 جاء ذلك خلال ترأس أبو الريش،  اجتماعاً للجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا .

وأضاف د. أبو الريش : " أن المسئولية المجتمعية يجب أن تتجلى وتعزز بشكل كبير خاصة في هذه المرحلة، وتحويل ارشادات السلامة والوقاية الى سلوك مجتمعي من أجل تحصين المجتمع في مواجهة جائحة كورونا
وتابع:" أننا لازلنا في مرحلة لكسب الوقت لتعزيز الجهوزية والاستعداد , وذلك يتطلب عدم التراخي في اتباع ارشادات الوقاية السليمة وبما يحقق الدور المهم للمجتمع فيما تنفذه وزارة الصحة من اجراءات " .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟