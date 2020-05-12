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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2499 ) الثلاثاء 12/5/2020
أخبار فلسطينية
دويك: إغلاق الحسابات المصرفية للأسرى قد يُمرّر لصفقة من نوع جديد
الصحة بغزة توضح إجراءات استقبال عالقين جدد بمصر
اشتية” يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك حرية الصحافة بمنع التلفزيون الفلسطيني من العمل في القدس
معاريف: السلطة الفلسطينية تبعث رسالة تهديد لإسرائيل
عريقات يجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية اليوناني
· "منظمة التحرير" تدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات
الاحتلال يعين اردان سفيرا جديدا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة
الجيش الإسرائيلي يدخل تحسينات على منظومة الرصد بغزة
استطلاع إسرائيلي: غالبية مقدسية تفضل الحصول على الجنسية
أردان يقبل مقترح نتنياهو ليكون سفيرًا لإسرائيل في الأمم المتحدة
هآرتس": أعضاء كونغرس يهددون بمعاقبة الأردن إن لم يسلم أحلام
هآرتس": "أبل" و"غوغل" تستطيعان رصد تحركات الإسرائيليين بواسطة الهواتف الذكية
الدروز يطالبون غانتس بتعيين صالح سعد وزيراً لشؤون الأقليات
اخبار دولية
مسؤولون أمميون يطالبون سطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الأطفال خشية كورونا
بومبيو سينقل رسالة تجميد ضم الضفة «لأجل غير مسمى»
كليفرلي: بريطانيا لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 285 ألفاً
البيت الأبيض يعتبر تنفيذ ضم الاحتلال لغور الأردن حاليا ضربة “لصفقة القرن”
فرنسا تضغط لرد صارم من الاتحاد الأوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة
أخبار عربية
3 طائرات اسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
"برلمانيون لأجل القدس" تستنكر مخططات الاحتلال لضم أجزاء من الضفة
· اتحاد المصورين العرب يدين تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
توصيات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب لـ 2020… الامتناع عن ضم مناطق في الضفة وهدنة طويلة المدى مع حماس وديع عواودة
قلق في إسرائيل من تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات معها بسبب “خطة الضم”
فلسطين: ارتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا إلى 67% وبيت لحم خالية من…
وقفة في غزة رفضا للتطبيع العربي مع إسرائيل- (صور)
سرائيل تمدد أمر منع تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل أسير فلسطيني في الضفة الغربية
الشرق الاوسط
إسرائيل تهدم منزل أسير في رام الله
بومبيو سينقل رسالة تجميد ضم الضفة «لأجل غير مسمى»
الاهرام المصرية
كليفرلي: بريطانيا لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية
الشروق المصرية
إسرائيل تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات
رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر إسرائيل من ضم الأغوار أو فرض السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية
عريقات يجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية اليوناني
الغد الأردنية
الضم يمس بالأمن القومي الإسرائيلي
البيت الأبيض يعتبر تنفيذ ضم الاحتلال لغور الأردن حاليا ضربة “لصفقة القرن”
الأغلبية في شرقي القدس لا يقبلون بالمواطنة الإسرائيلية
الشرق القطرية
مسؤولون أمميون يدعون الكيان الاسرائيلي إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
6 وفيات جدد بكورونا لدى الاحتلال يرفع الحصيلة لـ 258 حالة
قلق أممي إزاء استمرار الاحتلال في اعتقال أطفال فلسطينيين
رفض فلسطيني لقرار شركة الطيران اللبنانية: الأولوية ليست للفلسطينيين
"التميمي" تستغرب الصمت السياسي تجاه مطالب تسليمها
هيئة الأسرى: الأسير "جنازرة" يشرع باضراب مفتوح عن الطعام
الإفراج عن أسير من رام الله بعد 6 سنوات في الأسر
الاحتلال يُدخل تحسينات على أنظمة الرصد شمال غزة
الاستيلاء على معدات مواطن غرب الخليل
القدس المحلية
غزة: حملة تفتيشية لضبط الدراجات النارية المسروقة
توغل إسرائيلي محدود شرق البريج
غانم: دوام كامل في المحافظات غير المصابة بـ "كورونا" بدءا من صباح اليوم
اجتماع بنابلس يبحث ترتيبات إجراء امتحان التوجيهي المقرر في 30 أيار
الخطيب لـ"القدس": يستحيل تنظيم آلاف المصلين و"الأقصى" لن يكون نقطةً لتفشي الوباء
القدرة: جاهزون لاستقبال العالقين في مصر غداً الثلاثاء
الصحة" تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجين "كويكا"
وفد اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس يقدم طرودا غذائية لمحافظة قلقيلية
الحياة الجديدة
الرئيس يتكفل بعلاج الأخوين عبيد من مخيم الدهيشة
· الفتياني: تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس محاولة بائسة لتغييب صوت
الأيام
· · »إشتية: نبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى والبنوك من تهديدات الاحتلال
· »الاحتلال يهدم منزل الأسير قسام البرغوثي في كوبر ووقوع إصابات خلال المواجهات
· »الأبقار وسيلة جديدة لتضييق الخناق على مواطني الأغوار الشمالية
· »من يوميات سميح القاسم في نكبة 1948
وكالة صفا
عباس يأمر بالاستمرار باتباع الإجراءات المقرة للحماية من "كورونا"
رام الله: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ "كورونا" بدءًا من الثلاثاء
الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية
مستعربون يعتقلون 13 شابًا بسلوان
الحكومة تعتمد ميزانية التوجيهي
الاحتلال يستولي على معدات غرب الخليل
المواصلات": فتح مديريات رام الله والخليل وبيت لحم الخميس
أبو الريش: سلامة المجتمع بالتزام الجميع بإجراءات الوقاية
وكالة الرأي الفلسطينية
موجة حر تضرب فلسطين والدفاع المدني يصدر إرشادات مهمة
الاحتلال يهدم 4 منازل لذوي أسرى منذ بداية 2020
صور تحرير 57 محضر ضبط ومصادرة أجهزة غاز غير قانونية
فلسطيني يحصل على براءة اختراع جهاز تنفس في لبنان
دعوة أممية للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين بسجون الاحتلال
المالية: صرف مكافأت الثانوية العامة لدورة 8/2019 غداً الثلاثاء
استئناف تسجيل طلاب الصف الأول في مدارس "أونروا"
الصحة بالضفة: لا إصابات بـ"كورونا" وتعافي 16 حالة
مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين
فلسطين اليوم
هل ستقرر وزارة أوقاف غزة فتح المساجد في العشر الأواخر من رمضان؟
لجنة دعم الصحفيين تدين منع الاحتلال تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة
بالصور قوات الاحتلال تُدخل تحسينات جديدة على أنظمة الرصد شمال غزة
قوات الاحتلال تطلق النار على المواطنين شمال قطاع غزة
سما نيوز
فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟
قرارات مجلس الوزراء.. اشتية يحذر إسرائيل من مغبة الإعلان عن ضم الأغوار والمستوطنات
الاعلام العبري يكشف شروط واهداف القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية
صحة غزة تطلق نداء استغاثة: الفترة الحالية خطيرة للغاية.. وهكذا سيتم استقبال العائدين للقطاع
لاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل: سيتم اتخاذ "إجراءات" ضد ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة!
خريشة: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس جزء من سياسة إسرائيل الهادفة لتكميم الإعلام الفلسطيني
وفد اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس يقدم طرودا غذائية لمحافظة قلقيلية
مجلس كنائس العالم والشرق الأوسط يحثان اوروبا على اتخاذ موقف ضد قرار ضم الضفة
عرب 48
فلسطينيو الشتات وكورونا: 74 وفاة و1381 إصابة و608 حالات تعافي
الاحتلال يخطر بوقف البناء بثمانية منازل ومنتزه في بيت لحم
تصاعد اعتداءات المستوطنين على القطاع الزراعي في الأغوار
وكالة وفا
الرئيس يوجه المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بالاستم..
غانم: دوام كامل في المحافظات غير المصابة بـ "كور..
الفتياني: تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس محاو..
مكافحة الفساد تعتمد الدليل الإسترشادي لإدارة مخاطر ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 12 أيار (مايو)
- 2006م حملات شعبية لجمع التبرعات ومسيرات حاشدة في مختلف مدن الضفة وغزة تضامناً مع الحكومة الفلسطينية العاشرة وتأييداً لمواقفها الرافضة للتنازل والخضوع للابتزاز الصهيوني والعالمي.
- 2006م استشهاد القيادي في كتائب الأقصى بمدينة نابلس رائد طبيلة (28 عاماً) بنيران قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتقاله وهو جريح من داخل سيارة إسعاف.
- 2004م المقاومة الفلسطينية تفجّر عبوة ناسفة في مجنزة صهيونيّة قرب مخيّم رفح ، ممّا أدّى إلى مصرع ستّة جنود صهاينة .
- 2003م أربعة أسرى فلسطينيين ينتمون إلى "سرايا القدس" و "شهداء الأقصى" ، يتمكّنون من الفرار من سجن "عوفرة" الصهيونيّ .
- 1994م مصرع جندي وإصابة آخر في اشتباك عن طريق الخطأ مع وحدة عسكرية إسرائيلية.
- 1993م مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعد تعرضه للطعن بالسكاكين على يد فلسطيني في نابلس وتمكن المهاجم من الفرار بعد الاستيلاء على سلاح الجنديين.
- 1993م الكويت تقدم مساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة لأول مرة منذ انتهاء حرب الخليج في شباط (فبراير) 1991. توقفت المساعدات عام 1990 بعد اتهام الكويت لمنظمة اتحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات بتأييد العراق خلال غزوه للأراضي الكويتية في الثاني من آب (أغسطس) 1990.
- 1988م الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين بعد اعتقال دام 4 سنوات.
- 1948م عصابات الهاغانا اليهودية تحتل مدينة بيسان الفلسطينية.