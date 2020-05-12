النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2499 )  الثلاثاء  12/5/2020

2006م استشهاد القيادي في كتائب الأقصى بمدينة نابلس رائد طبيلة (28 عاماً) بنيران قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتقاله وهو جريح من داخل سيارة إسعاف.

2006م استشهاد القيادي في كتائب الأقصى بمدينة نابلس رائد طبيلة (28 عاماً) بنيران قوات الاحتلال الصهيوني بعد اعتقاله وهو جريح من داخل سيارة إسعاف.

1994م مصرع جندي وإصابة آخر في اشتباك عن طريق الخطأ مع وحدة عسكرية إسرائيلية.

1994م مصرع جندي وإصابة آخر في اشتباك عن طريق الخطأ مع وحدة عسكرية إسرائيلية.

1993م مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعد تعرضه للطعن بالسكاكين على يد فلسطيني في نابلس وتمكن المهاجم من الفرار بعد الاستيلاء على سلاح الجنديين.

1993م مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بعد تعرضه للطعن بالسكاكين على يد فلسطيني في نابلس وتمكن المهاجم من الفرار بعد الاستيلاء على سلاح الجنديين.