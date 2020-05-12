بلدية خان يونس تنتهي من إنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي

غزة- الرأي

اتمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة إنشاء ميدان على شارع الرشيد الساحلي غرب المدينة وتأهيل المفترق في المنطقة المذكورة بما يخدم خطة التنظيم والتطوير التي تنتهجها البلدية لخدمة المواطنين وعموم المصطافين.

وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أهمية الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها في منطقة المفترق والتي تأتي استكمالاً لجهود البلدية لتحسين واقع خدماتها المقدمة للمواطنين لا سيما المصطافين وما يشهده بحر خان يونس من توافد المواطنين من كافة أرجاء المحافظة في فصل الصيف من أجل قضاء الأوقات والراحة والإستجمام.

وبين م. البطة أن البلدية وبتمويل ذاتي قد بادرت إلى إنشاء المفترق من أجل المساعدة في تخفيف الازدحام الواقع على الشارع المذكور في موسم الإصطياف، وبالتالي التقليل من مخاطر وقوع الحوادث المؤسفة، وتنظيم الحركة المرورية بغرض توفير عوامل السلامة للمواطنين والمصطافين والمركبات، شاكراً في سياق متصل جهاز الشرطة البحرية التي قدمت التسهيلات الممكنة من أجل إنجاح العمل وتسهيل عمل طواقم دائرة الأشغال العامة بالبلدية.

وبدورها أوضحت دائرة المشاريع في تقرير صدر عنها أن المشروع شمل إنشاء مفترق بقطر (20) متراً وتنفيذ أعمال تأهيل للمفترق وتدشين جزيرة عدد (2) بأشكال هندسية لتحديد وتنظيم مسار المركبات، وتركيب سارية علم فلسطين، بالإضافة إلى توسعة شارع الرشيد لمسافة (8) متر غرباً بمساحة (500) متر مربع ، إلى جانب تنظيم أعمدة الكهرباء وجاري تركيب أعمدة انارة جديدة وذلك لتحسين الرؤية في المفترق خصوصاً في الفترات المسائية.