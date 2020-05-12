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المباحث تُنجز عددًا من قضايا السرقة في محافظتي الشمال ورفح

12 آيار / مايو 2020 04:53

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غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة _ قسم مباحث بيت لاهيا في محافظة شمال قطاع غزة، وقسم مباحث البلد في محافظة رفح، عددًا من شكاوى السرقة المقدمة من المواطنين، بلغت قيمتها نحو 18 ألف شيكل.

بدوره، أشار الرائد محمد الكسيح رئيس قسم مباحث بيت لاهيا إلى أنه تم عمل تحريات واسعة لحصر المشتبه بهم، بعد وورود عدة شكاوى سرقة من المواطنين في المحافظة بلغت قيمتها 15 ألف شيكل، وبالبحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو "إ.ع".

وذكر الرائد الكسيح أن المدعو اعترف على سرقة مبلغ 1500 شيكل من منزل المواطن "ع.ع" وسرقة مبلغ 3 آلاف شيكل و700 دينار من منزل المواطن "ع.ع"، بالإضافة إلى السطو على منزل المواطن "م.ع" وسرقة مبلغ 5000 شيكل.

وأوضح الكسيح أنه تم ضبط جزء من المسروقات بالإضافة إلى أدواتٍ اسُتخدمت في عملية السرقة حيث تم إحالة المذكور إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

في سياق متصل،تمكنت المباحث العامة في شرطة محافظة رفح -قسم البلد من إنجاز شكوى مواطن مفادها سرقة مبلغ 3 آلاف شيكل من داخل محله التجاري بالمحافظة.

وبين النقيب مسعد ضهير رئيس قسم مباحث رفح البلد أنه وبعد البحث والتحري المستمرين تم الاشتباه بالمدعو "ر.ح"، وبعد استدعاءه والتحقيق معه أقر بقيامه بالسرقة حيث استغل انشغال صاحب المحل مع الزبائن ليقوم بعملية بالسرقة.

وأشار النقيب ضهير إلى أنه تم إحالة المدعو إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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