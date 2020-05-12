هندسة متفجرات الشمال تُنفذ 41 مهمة خلال إبريل الماضي

غزة- الرأي

نفذت شرطة هندسة المتفجرات في محافظة الشمال 41 مهمة خلال إبريل المنصرم، شملت التعامل مع أجسام مشبوهة وإتلاف متفجرات وتأمين فعاليات ومحاضرات توعوية.

وأوضح تقرير إنجازات صادر عن شرطة هندسة المتفجرات بالشمال تعاملها مع 9 أجسام مشبوهة تضمنت صواريخ وقذائف من مخلفات الاحتلال خلال الحروب السابقة.

وبيَّن التقرير إنجاز مهام استلام أجسام مشبوهة عدد 7 أبلغ المواطنون عنها، بالإضافة إلى مهمتين تسليم ذخائر لهندسة غزة لإتلافها و6 مهمات معاينة أماكن حدوث انفجار والتحقيق بأسباب الانفجار.

وأشار التقرير لإنجاز هندسة الشمال لمهام تأمين مواكب واحتفالات 21مهمة، بالإضافة ل 7 مهام استلام مواد متفجرة، ومهمتي فحص سيارات مشبوهة، خلال إبريل الماضي