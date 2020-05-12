مباحث "غزة" تشرع بحملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

غزة- الرأي

شرعت المباحث العامة في محافظة غزة بتنفيذ حملةٍ تفتيشية تركزت على المفترقات الرئيسية في المحافظة بهدف الكشف عن الدرجات النارية المسروقة.

وقال المقدم غسان الرواغ مدير دائرة مباحث غزة: "تم استنفار كافة أقسام المباحث في محافظة غزة في مهمة التفتيش على الدراجات النارية على الحواجز بهدف الكشف عن الدراجات المسروقة".

وأضاف المقدم الرواغ: "إن "قاعدة البيانات المتوفرة لديهم يتم تحديثها بشكل يومي، ليتسنى لكافة أقسام المباحث المنتشرة في القطاع متابعة الشكاوى المُقدمة"، مطمئناً أصحاب الدراجات المسروقة أن المباحث العامة تعمل بكل قوة على حفظ حقوقهم وعدم التهاون بها.

وأوضح أنه يتم فحص أرقام الدراجات ميدانياً عبر برنامج معد مسبقا يوضح شكاوى سرقات الدراجات النارية وأرقامها.

ولفت المقدم الرواغ إلى أنه تم إحالة الدراجات النارية المضبوطة إلى دائرة مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية ومطابقة أرقام الدراجات بشكاوى المواطنين.