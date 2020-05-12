وكالة الرأي الفلسطينية هندسة متفجرات الشمال تُنفذ 41 مهمة خلال إبريل الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُنجز عددًا من قضايا السرقة في محافظتي الشمال ورفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنتهي من إنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لـ 380 خط وتركب 1000 م شبكات مياه جديدة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل حملات تعقيم الأحياء والشوارع لمجابهة فايروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طفل يعثر على أحد أندر الحيوانات في العالم “تنين البحر الأزرق”… وكالة الرأي الفلسطينية حل لغز اختفاء القمر تماما من السماء عام 1110! وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف “منطقة ميتة” في وسط أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. هكذا يمكنك حذف سجل البحث على إنستجرام
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث "غزة" تشرع بحملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

12 آيار / مايو 2020 04:58

1
1

غزة- الرأي

شرعت المباحث العامة في محافظة غزة بتنفيذ حملةٍ تفتيشية تركزت على المفترقات الرئيسية في المحافظة بهدف الكشف عن الدرجات النارية المسروقة.

وقال المقدم غسان الرواغ مدير دائرة مباحث غزة: "تم استنفار كافة أقسام المباحث في محافظة غزة في مهمة التفتيش على الدراجات النارية على الحواجز بهدف الكشف عن الدراجات المسروقة".

وأضاف المقدم الرواغ: "إن "قاعدة البيانات المتوفرة لديهم يتم تحديثها بشكل يومي، ليتسنى لكافة أقسام المباحث المنتشرة في القطاع متابعة الشكاوى المُقدمة"، مطمئناً أصحاب الدراجات المسروقة أن المباحث العامة تعمل بكل قوة على حفظ حقوقهم وعدم التهاون بها.

وأوضح أنه يتم فحص أرقام الدراجات ميدانياً عبر برنامج معد مسبقا يوضح شكاوى سرقات الدراجات النارية وأرقامها.

ولفت المقدم الرواغ إلى أنه تم إحالة الدراجات النارية المضبوطة إلى دائرة مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية ومطابقة أرقام الدراجات بشكاوى المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟