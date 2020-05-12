علاقات شرطة الشمال تنفذ "385" مهمة خلال إبريل الماضي

غزة- الرأي

نفذت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة شمال غزة "385" مهمة ونشاط خلال إبريل المنصرم تنوعت ما بين إنجاز العديد من القضايا والشكاوى المالية أو تنفيذ عدة أنشطة وزيارات تواصلية.

وبينت إحصائية صادرة عن دائرة العلاقات العامة بشرطة الشمال إنجازهم "168" قضية محولة من النيابة، و"3" قضايا أسرة وطفولة، و"43" استقبال شكاوى، و"96" مهام أخرى.

وأظهرت الإحصائية تنفيذ العلاقات العامة بشرطة شمال غزة لـ "49" مهام زيارات متنوعة، وتقديم واجب العزاء لـ "26" عائلة.

كما استردت العلاقات العامة لشرطة الشمال مبالغ مالية لصالح قضايا وشكاوى مالية تقدر بـ "1950" دولار خلال أبريل الماضي.