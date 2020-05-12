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مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 18 ألف خدمة طبية خلال إبريل

12 آيار / مايو 2020 05:01

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غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 18 ألف و308 خدمة طبية خلال شهر ابريل من عام 2020 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 7 آلاف و5 حالات للمواطنين منهم ألفي و122 حالة من حملة التأمينات العسكرية و4 آلاف و883 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 4 آلاف و131 حالة مسجل منها 159 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 1838 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 9 آلاف حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1140 حالة منهم 751 عسكري و389 مدني.

من جانبه ، أجرى مستشفى الجراحة 109 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 251 حالة ولادة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 2455 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 117 حالة خلال شهر ابريل من عام 2019م.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات متخصصة مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.

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