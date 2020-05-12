الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالقدس والضفة

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، 19 مواطنا من الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة الليلة في بلدة سلوان بالقدس، طالت ثلاثة عشر مواطنا بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وهم: أمير عمر مطر، ومحمد عمر مطر، وعلي إياد جابر، ومحمود جواد جابر، وأمير جواد جابر، ويزن حامد جابر، وداود نضال طويل، ووسام كركي، ومنتصر نضال أبو ناب، وقصي وائل أبو ناب، ومحمد عبد الله أبو ناب، وعمر جميل الزغل، وأحمد حمود شويات.

وأضافت المصادر، أن القوات اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، فجراً واعتقلت كلاً من: أنس أبو شملة، ويزن كامل أبو شملة، ومارسيل باسم لطفي أبو بكر، وعلي محمد نظمي أبو بكر.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس أبو سنينه من الخليل.