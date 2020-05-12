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مقتل جندي إسرائيلي جراء إصابته بحجر قرب جنين

12 آيار / مايو 2020 09:50

الجندي القتيل
الجندي القتيل

الضفة المحتلة - الرأي

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي خلال عملية اقتحام للجيش قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع "واللا" العبري أن الجندي قتل جراء إصابته بحجر في رأسه خلال مداهمات للجيش في قرية يعبد شمال غرب جنين.

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