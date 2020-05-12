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بالتعاون ع مع المؤسسات الشركاء في شبكات حماية الطفولة

التنمية الاجتماعية تناقش الخدمات النفسية لنزلاء مراكز الحجر

12 آيار / مايو 2020 10:50

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غزة- الرأي

اجتمعت وحدة الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، مع المؤسسات الشركاء في شبكات حماية الطفولة الذين يقدمون الخدمات النفسية لنزلاء مراكز الحجر الصحي وأسرهم بهدف تقييم التدخلات الحالية والوقوف على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات اثناء تقديم الخدمة.

وتمثل الاجتماع كل من  مدير عام الوحدة منى العجلة، ورئيس قسم الأسرة ربا البيطار، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات التي ستقوم الوزارة بالعمل عليها لتسهيل مهام عملهم ولضمان حصول نزلاء مراكز الحجر على افضل خدمة ممكنة.
كما تم مراجعة خطة التدخل مع المؤسسات وتحديد الخدمات النفسية التي تقدمها كل مؤسسة والتنسيق فيما بينهم لتفعيل التحويل الداخلي لضمان حصول نزلاء الحجر الصحي وأسرهم على الخدمات اللازمة ولضمان تكاملية الخدمات المقدمة لهم.

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