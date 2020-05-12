وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تسلم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة لطلبة الدراسات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح لعودة العالقين وسط إجراءات وقائية مشددة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم رفح يكرم أعضاء وحدة الطوارئ والكوارث الكشفية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تناقش الخدمات النفسية لنزلاء مراكز الحجر وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل أحد جنوده في جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالقدس والضفة وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لآليات الاحتلال شرق البريج وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة نسبيًا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 18 ألف خدمة طبية خلال إبريل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مدير تعليم رفح يكرم أعضاء وحدة الطوارئ والكوارث الكشفية

12 آيار / مايو 2020 11:05

96868948_1904131399721168_7251675065203294208_o
96868948_1904131399721168_7251675065203294208_o

غزة- الرأي

 كرم مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، في ختام لقاء تفاعلي مع فريق الطوارئ والإغاثة الكشفية في محافظة رفح والتابع لجمعية الكشافة الفلسطينية، أعضاء الفريق، وذلك بحضور نائب رئيس الجمعية محمد الحسني وعضو المكتب التنفيذي ماجد طرزي ود. أسامة أبو جاموس وممثل وزارة التربية والتعليم لدى الجمعية ومشرف الكشافة في مديرية رفح القائد الكشفي ياسر ضهير .

وفي كلمة له أكد عابدين على أهمية دور الكشافة في المجتمع، من القيام بالأعمال التطوعية وفرق الإنقاذ عند الكوارث والأزمات، بل وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في نفوس أعضائها والمجتمع، ومن هنا يأتي اهتمام التعليم بها ووجود معلم كشافة في كل مدرسة .

من جانبه أثنى الحسنى على دور مديرية رفح في تقديم كافة التسهيلات والخدمات والتعاون مع الجمعية، وتقدم بجزيل الشكر بشكل خاص لمدير التعليم الذي قال أعرفه عن قرب ومدى قناعته بالعمل الكشفي لما يقدمه من خدمات لكافة شرائح الوطن .

بدوره أوضح لنا ضهير أن هذا اللقاء يأتي لوضع كافة الإجراءات والخطوات والخطط للأيام القادمة للمساعدة في مواجهة خطر فايروس كورونا، أو مواجهة أي كارثة أو أحداث في محافظة رفح والتي يجب أن يكون أعضاء الفريق هم في الصفوف الأولى .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟