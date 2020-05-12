مدير تعليم رفح يكرم أعضاء وحدة الطوارئ والكوارث الكشفية

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، في ختام لقاء تفاعلي مع فريق الطوارئ والإغاثة الكشفية في محافظة رفح والتابع لجمعية الكشافة الفلسطينية، أعضاء الفريق، وذلك بحضور نائب رئيس الجمعية محمد الحسني وعضو المكتب التنفيذي ماجد طرزي ود. أسامة أبو جاموس وممثل وزارة التربية والتعليم لدى الجمعية ومشرف الكشافة في مديرية رفح القائد الكشفي ياسر ضهير .

وفي كلمة له أكد عابدين على أهمية دور الكشافة في المجتمع، من القيام بالأعمال التطوعية وفرق الإنقاذ عند الكوارث والأزمات، بل وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في نفوس أعضائها والمجتمع، ومن هنا يأتي اهتمام التعليم بها ووجود معلم كشافة في كل مدرسة .

من جانبه أثنى الحسنى على دور مديرية رفح في تقديم كافة التسهيلات والخدمات والتعاون مع الجمعية، وتقدم بجزيل الشكر بشكل خاص لمدير التعليم الذي قال أعرفه عن قرب ومدى قناعته بالعمل الكشفي لما يقدمه من خدمات لكافة شرائح الوطن .

بدوره أوضح لنا ضهير أن هذا اللقاء يأتي لوضع كافة الإجراءات والخطوات والخطط للأيام القادمة للمساعدة في مواجهة خطر فايروس كورونا، أو مواجهة أي كارثة أو أحداث في محافظة رفح والتي يجب أن يكون أعضاء الفريق هم في الصفوف الأولى .