فتح معبر رفح لعودة العالقين وسط إجراءات وقائية مشددة

غزة- الرأي

من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري في اتجاه الوصول فقط حتى الخميس لإدخال المواطنين العالقين في مصر وسط إجراءات وقائية مشددة.

وقالت وزارة الصحة، إن الدفعة الجديدة من العالقين تقدر ما بين 1200 إلى 1500 عائد وربما يزيد عن ذلك، لاسيما من المرضى والطلبة والعائلات.

وأضافت "لدينا سياسة في استضافة العائدين في مراكز الحجر الصحي طيلة 21 يوم قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية".

ولفتت إلى أنه سيتم توزيع كمامات على كافة العائدين في الصالة المصرية، لارتدائها قبل صعود الحافلة التي ستقلهم إلى الجانب الفلسطيني، وسيتم اتخاذ كافة إجراءات وتدابير الوقاية مع العائدين فور خروجهم من الصالة المصرية إلى الجانب الفلسطيني.

وذكرت أنه سيتم إجراء الترصد الحراري للعائدين وإعطاؤهم تعليمات وإرشادات الوقاية من خلال فريق التثقيف الصحي في صالة الوصول بالمعبر.

وخصصت الوزارة فريقا طبيا لفرز الحالات المرضية المختلفة ونقلها بسيارات الإسعاف المجهزة إلى مستشفى الصداقة التركي والمراكز الصحية الأخرى.

وبينت الوزارة أنه تم تجهيز فريق طبية وشرطية وخدمات للإقامة مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأخرى على مدار الساعة.