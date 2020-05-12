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تعليم رفح تسلم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة لطلبة الدراسات الخاصة

12 آيار / مايو 2020 11:13

تعليم رفح تسلم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة لطلبة الدراسات الخاصة
تعليم رفح تسلم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة لطلبة الدراسات الخاصة

رفح- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في رفح،  بتسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة دورة شهر 6 لعام 2020 لطلبة الدراسات الخاصة .

وخلال جولته التفقدية لعملية التوزيع أكد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين رضاه التام عن الترتيب والتنظيم وإجراءات السلامة والوقاية من مرض كورونا.

وثمن عابدين الجهد الكبير الذي بذله قسم الامتحانات ممثلاُ برئيسه نضال أبو حبيب، ومنى النمس، وأحمد جحيش، وناهض المغاري، وبقية أقسام المديرية .

وقال عابدين:" إننا نعمل على قدمٍ وساق"، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف امتحانات الثانوية العامة برئاسته لتسير الامتحانات بأفضل صورة ممكنة في كل النواحي، بهدف خلق وتوفير أفضل بيئة لأبنائنا الطلبة .

وأوضح أن أعدادالطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة  4359 طالب وطالبة، موزعين على 34 لجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة عن 15 طالب، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة الصحية .

يذكر أنه تم توزيع كافة أرقام الجلوس على الطلبة النظاميين في وقتٍ سابق .

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