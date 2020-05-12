مدير تعليم رفح يتفقد مدارس الوكالة لامتحانات الثانوية العامة

رفح- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، مدارس وكالة الغوث التي ستعقد بها امتحانات الثانوية العامة، وكان برفقته مديرة منطقة جنوب رفح التعليمية د. نعيمة المدلل .

وفي جولتهما اطمأن مدير التعليم على جميع غرف الطلبة والإدارة والسكرتاريا والمرافق اللازمة، واتفقا على كافة التجهيزات والإجراءات التي يجب أن تنفذ من الآن، لتكون جميع المدارس على أتم جهوزية وأفضل صورة أمام أبنائنا من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة دورة شهر 6 _ 2020 .

وقد اتفق الطرفان على أن يتفقد كل رئيس لجنة مدرسته برفقة مدير المدرسة والمساعدين للإطلاع على كافة التجهيزات اللوجستية والفنية .

وفي نفس السياق، تقدم عابدين بجزيل الشكر لوكالة الغوث ممثلة بالمدلل على هذا التعاون السريع والكامل، وأكد أن هذا ليس بغريب عن الدكتورة نعيمة وعن قيادة رفح التعليمية .

بدورها، قالت المدلل:" إن هذا التعاون جزء أصيل من واجبنا الوطني تجاه أبنائنا الطلبة"، مؤكدة أن كافة الامكانيات مسخرة لمديرية التربية والتعليم، من أجل تخطي أزمة كوفيد 19 .