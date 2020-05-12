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من المحجوبين من آخر دفعتين من البرنامج الوطني

"التنمية الاجتماعية" توزع مساعدات طارئة على 3883 أسرة بغزة

12 آيار / مايو 2020 11:33

غزة- الرأي

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري بتوزيع مساعدات طارئة على الأسر التي حجبت خلال الدفعتين الأخيرتين من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم مساعدات طارئة على 3883 أسرة من المحجوبين في الدفعتين الأخيريتن من البرنامج الوطني في كافة محافظات القطاع، والأسر التي تتردد على المديريات وهي في حالة استهداف مبدئي بسبب اغلاق البرنامج الوطنيـ بالإضافة إلى حالات ذوي إعاقة فردين فأكثر.

وأكدت على استمرارها في تقديم المساعدات لكل الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة وفق ما هو متاج من مساعدات وبرامج إغاثية، مشيرةً إلى أنه سيتم في الأيام القادمة استهداف باقي الشرائح الفقيرة والمستحقة في حال توفرت مساعدات.

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