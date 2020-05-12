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الزراعة تشرع في حملة للرقابة على أسواق الأعلاف

12 آيار / مايو 2020 11:33

الزراعة تشرع في حملة للرقابة على أسواق الأعلاف
الزراعة تشرع في حملة للرقابة على أسواق الأعلاف

غزة- الرأي

شرعت وزارة الزراعة الفلسطينية، في حملة جديدة للرقابة على أسواق ومراكز الأعلاف الحيوانية، وذلك بهدف حماية قطاع الإنتاج الحيواني في المحافظات الجنوبية ومتابعة مكونات الأعلاف ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية بالخصوص.

وشكلت الوزارة لهذا الغرض، طواقم متخصصة تجوب محافظات القطاع، حيث يتم أخذ عينات من أنواع الاعلاف المختلفة وتحليلها ودراسة مطابقتها لبطاقة البيان عليها والمواصفات المحددة.

وتأتي الحملة الجديدة استمراراً لسعي الوزارة الدائم للحفاظ على اقتصاديات المربين وحمايتهم من الغش التجاري، وتحقيقاً وتطبيقاً لشعار جودة مستلزمات الانتاج الحيواني والنباتي الذي تحاول الوزارة تعزيزه خلال السنوات الأخيرة.

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