الشرطة البحرية تنقذ 3 صيادين في عرض بحر رفح

رفح - الرأي

أنقذت فرق الدوريات والإنقاذ البحري التابعة للشرطة البحرية في محافظة رفح أمس الاثنين، ثلاثة صيادين قبيل الإفطار بعد أن تعطلت حسكتهم داخل البحر.

وقال المقدم محمد عوض الله مدير الشرطة البحرية في المحافظة إنه تم ملاحظة حسكة داخل البحر مقابل مرسى ميناء رفح متعطلة والأمواج تتقاذفها، وبناءً على ذلك تحركت دورية عائمة من فرق الدوريات والإنقاذ البحري على الفور لتقديم المساعدة.

وأوضح عوض الله أنه وبعد الوصول إلى المكان تبين وجود ثلاثة صيادين على متن الحسكة والذين أفادوا بتعطل ماكنة التشغيل، فقامت الدورية بسحب الحسكة إلى الشاطئ وتقديم وجبة إفطار للصيادين، والمشاركة في صيانة الحسكة.