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وزارة الأسرى ترحب بدعوة عدد من مسؤولي الأمم المتحدة بالإفراج عن الأسرى الأطفال

12 آيار / مايو 2020 12:21

وزارة الأسرى ترحب بدعوة عدد من مسؤولي الأمم المتحدة بالإفراج عن الأسرى الأطفال
وزارة الأسرى ترحب بدعوة عدد من مسؤولي الأمم المتحدة بالإفراج عن الأسرى الأطفال

غزة- الرأي

رحبت وزارة الأسرى والمحررين بالدعوة التي أطلقها عدد من مسؤولي الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الأطفال وذلك في ظل خطر تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة ملف الأسرى الأطفال، والضغط على الاحتلال حتى يتم الإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات والأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص المناعة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، في ظل غياب كافة التدابير الوقائية.

وأشارت إلى أنه يتواجد أكثر من 180 طفل ممن تقل أعمارهم عن سن 18 داخل سجون الاحتلال في ظروف صحية ونفسية سيئة واستهدف متعمد من قبل إدارة السجون، وكما تعاني أكثر من 40 أسيرة من أوضاع معيشية صعبة ومحرومين من الزيارة والتواصل مع ذويهم ومحامهيم.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك ، إلى جانب الممثل الخاص لليونيسف في دولة فلسطين ، جينيفيف بوتين ، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، جيمس هينان ، أصدروا بيانا مشتركا، عبروا فيه عن قلقهم من استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

 

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