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بلدية غزة تبحث آليات تطبيق نظام الأبنية الجديد لعام 2020

12 آيار / مايو 2020 12:42

بلدية غزة تبحث آليات تطبيق نظام الأبنية الجديد لعام 2020
بلدية غزة تبحث آليات تطبيق نظام الأبنية الجديد لعام 2020

غزة- الرأي

 بحثت بلدية غزة،  آليات تطبيق نظام الأبنية الجديد لعام 2020، وآلية تطبيقه والملاحظات على بعض بنوده.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها البلدية في مقرها الرئيس، بحضور؛ رئيس البلدية د. يحيى السراج، ونائبه م. أحمد أبو راس، ووكيل مساعد وزارة الحكم المحلي م. سعيد عمار، وعدد من مهندسي الإدارة العامة للتنظيم.
وناقش المجتمعون مزايا النظام الجديد والعقبات المحتملة عند تطبيقه وآلية بدء العمل به.
وكان النظام الجديد للأبنية في محافظات غزة قد تم اعتماده من قبل وزارة الحكم المحلي بعد أن تم مناقشته في ورشات عمل ولقاءات عقدت بمشاركة جهات مختصة.

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