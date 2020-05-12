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الزكاة بالأوقاف توزع سلة الخير الرمضانية علي 600 أسرة متعففة

12 آيار / مايو 2020 12:46

الزكاة بالأوقاف توزع سلة الخير الرمضانية علي 600 أسرة متعففة
الزكاة بالأوقاف توزع سلة الخير الرمضانية علي 600 أسرة متعففة

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، سلة الخير الرمضانية، والتي استهدفت أكثر من 600 أسرة متعففة في قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم حرص إدارته الشديد على ايصال هذه السلال لمستحقيها، لافتًا الى أنها احتوت على جميع المستلزمات الرمضانية والتي تُزين موائد السحور والفطور للفقراء الصائمين خلال الشهر الفضيل.

وتقدم اسليم بجزيل شكره لمجموعة عطاء التطوعية رائدة العمل الخيري في قطاع غزة على دورها في تمويل هذا المشروع وغيرها من المشاريع الخيرية والإغاثية.

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