258 حالة وفاة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258 حالة.
وبحسب الوزارة، فإن عدد المصابين وصل إلى 16526، منهم 67 بحالة خطيرة، و57 موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين أن 52 وصفت حالتهم بالمتوسطة.
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12 آيار / مايو 2020 12:46
القدس المحتلة - الرأي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258 حالة.
وبحسب الوزارة، فإن عدد المصابين وصل إلى 16526، منهم 67 بحالة خطيرة، و57 موصولين على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حين أن 52 وصفت حالتهم بالمتوسطة.
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