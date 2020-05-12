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ديوان الحفاظ يبحث ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية وحلقات الديوان

12 آيار / مايو 2020 12:50

ديوان الحفاظ يبحث ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية وحلقات الديوان
ديوان الحفاظ يبحث ترتيبات مسابقة الأقصى المحلية وحلقات الديوان

غزة- الرأي

عقدت دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم، اجتماعاً لمشرفي الديوان على مستوى محافظات القطاع لمناقشة حلقات الديوان في ظل جائحة كورونا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بمسابقة الأقصى المحلية العشرين التي أعلنت عنها الوزارة.

و أثنى مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار، على جهود مشرفي الديوان التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بحفظة كتاب الله، مؤكدًاً على ضرورة مواصلة العمل وبذل أقصى الجهود لخدمة كتاب الله.

من جهته أكد مدير الديوان م. طارق أبو يونس على ضرورة العمل على متابعة المحفظين في عملية التثبيت الإلكتروني للطلاب، وحل الإشكاليات التي تعيق عملية التثبيت بالتعاون مع أقسام التحفيظ في المديريات, الى جانب الاستعداد لمسابقة الأقصى وإفساح المجال لجميع طلاب الديوان للمشاركة في فروع المسابقة.

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