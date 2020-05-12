الأوقاف توزع مساعدات مالية على أسر شهداء وجرحى حريق النصيرات

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مساعدات مالية بلغت (39.300) دولار على أسر شهداء وجرحى حريق النصيرات الذي وقع مارس الماضي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن هذه المساعدات جاءت ضمن الحملة الشعبية التي أطلقتها الوزارة لجمع التبرعات لصالح متضرري الحريق, منوهًا الى أن إدارته وزعت المساعدات وفقًا لعدد أفراد كل أسرة وظروفها المعيشية.

وأكد أن إدارته لن تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة وتسعى دومًا لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء قطاع غزة في ظل الحصار الخانق.

وقدم اسليم شكره وتقديره لكل من ساهم وتبرع حتى ولو بجزء بسيط من ماله للتضامن والتكاثف مع هذه الأسر, سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم