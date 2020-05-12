أوقاف غزة تحتفل بتخريج المشاركين في دورة تأهيل سن

غزة- الرأي

نظمت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي حفل تخريج المشاركين في دورة تأهيل السند، والتي استهدفت موظفين من وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك، بحضور د. محمد سالم مدير أوقاف غزة و د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي و د. علي أبو سعدة مدير المعهد الوطني للتدريب و أ. أحمد أبو راس مشرف دورات الأحكام بمديرية أوقاف غزة.

وأوضح سالم أن المديرية تخصص جزءاً كبيراً من أنشطتها وفعالياتها لتعلم أحكام التلاوة والتجويد من أجل تأهيل أفراد المجتمع لتعليم وتعلم كتاب الله تعالى تلاوة وتفسير وعملاً.

وشكر سالم وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت لجهوده المبذولة في إنجاح المناشط المشتركة بين التعليم والأوقاف.