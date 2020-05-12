"علماء فلسطين": مشاهدة قنوات التطبيع العربية حرام شرعًا

غزة- الرأي

أكدت رابطة علماء فلسطين أن مشاهدة القنوات العربية التي تبث المسلسلات الرمضانية الداعية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني حرام شرعا ومقاطعتها واجب شرعي.

وقال رئيس الرابطة مروان أبو راس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن علماء فلسطين ينظرون بعين الريبة والاستهجان لهذه الحملة المسعورة التي تمارسها وسائل إعلام منسوبة الى العروبة والاسلام ومدعومة بأموال المسلمين والتي تقوم من خلال مسلسلات رمضانية مع الاسف الشديد، حيث لم تكتف هذه القنوات ببث الفساد والرذيلة ومسخ المجتمع المسلم، بل أصبحت بوقا مشبوها وملوثا من أبواق الدعاية الصهيونية بأموال عربية اسلامية والعياذ بالله".

ودعا أبو راس، أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى نصرة شعب فلسطين المظلوم, مضيفا: "نقول بكل وضوح إن مشاهدة هذه القنوات حرام شرعا ومقاطعتها واجب شرعي لما تحمل في مخططاتها من أهداف تنصر من خلالها أعداء الأمة اليهود الصهاينة على أبناء المسلمين من أخوة الدين والعقيدة أهل فلسطين".

وأضاف: "إننا على يقين أن أمتنا حرة, وتستطيع أن تعرف الحق فتكون معه وأن تعرف الباطل فتقاطعه, وتتبرأ منه خاصة ونحن في شهر العبادة والطاعة للمولى سبحانه جل في علاه".