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التوجيه السياسي ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في ذكرى النكبة

12 آيار / مايو 2020 01:13

التوجيه السياسي ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في ذكرى النكبة
التوجيه السياسي ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في ذكرى النكبة

غزة-الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة ، عدة جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ضمن حملة التوجيه السياسي في ذكرى النكبة 72.، حيث شملت الجولة " الأمن الوطني شرق غزة، الشرطة البحرية الميناء، والشرطة العسكرية أنصار، ومركز شرطة العباس، وأمن إصلاح وتأهيل الكتيبة المركزي وحفظ النظام والتدخل "

كما ونفذت الهيئة بمحافظة خان يونس جولة ميدانية على" أماكن انتشار ضباط وأفراد جهاز الشرطة بالمحافظة والسجن المركزي والشرطة البحرية ومركز غرب خان يونس وحفظ النظام والتدخل" بمشاركة الأستاذ درويش الغرابلي.

وتحدث الغرابلي خلال الجولة عن "ذكرى النكبة التي حدثت للشعب الفلسطيني، وعن مراحل الضياع التي مرت بها القضية الفلسطينية، وما هو واجب شعبنا في مواجهة أثار النكبة من خلال الرفض القاطع لكل مشاريع التصفية للقضية ومقاومة الاحتلال بكافة، وتخلل الجولة توزيع بوسترات وملصقات تتحدث عن النكبة وفلسطين التاريخية.

وفي سياق متصل؛ نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح جولة ليلية على جهاز الشرطة استهدفت مقر التدخل وحفظ النظام بالمدينة، في حين نظمت الهيئة بمحافظة الوسطى محاضرة توعوية لشرطة النصيرات من جانب أخر.

وفي محافظة خانيونس؛ نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي محاضرة توعوية لنزلاء المركز الغربي"، تخلل الجولات واللقاءات توزيع بوسترات وملصقات تتحدث عن النكبة وفلسطين التاريخية.

وتحدث كل من ضباط الهيئة عن " ذكرى النكبة، ووعد الآخرة ومراحل ضياع القضية الفلسطينية التوجيه السياسي".

التوجيه السياسي ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في ذكرى النكبة 0dcaeef1-10fe-4bf6-8e8d-976399de7cdd (2)
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