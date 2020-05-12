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تقديم طلب للإفراج عن الاسير المريض إياد جرجاوي

12 آيار / مايو 2020 03:38

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت هيئة "شؤون الاسرى والمحررين"، تقديمها اليوم الثلاثاء، طلب لمحكمة الاحتلال، للإفراج عن الأسير المريض إياد الجرجاوي (34 عاما).

وبينت الهيئة أن الأسير الجرجاوي يعاني من ورم سرطاني في الكتلة العصبية في الدماغ، بعد أن أبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسير بنتائج الفحوصات الطبية التي أجراها قبل أشهر.

وأوضحت أن الأسير الجرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية من أجل استئصال الورم، وإلا سيصبح معرضاً لفقدان البصر والإحساس في الجانب الأيمن من الجسم، حسب إفادة الأطباء الإسرائيليين له.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسير يعاني منذ فترة طويلة من صداع مزمن، وآلام حادة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم، وتعرض لمماطلة كبيرة من إدارة سجون الاحتلال، والأطباء التابعين لها لإخضاعه لفحوصات طبية للوقوف على تطورات حالته الصحية.

ويذكر أن الأسير الجرجاوي من خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13/06/2011، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي تسع سنوات.

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