طواقم الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع العجوة

غزة- الرأي:

نفذت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملات تفتيشية على مصانع العجوة في محافظات قطاع غزة.

وقالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة إن دائرة التنمية الصناعية بالوزارة نظمت جولات على مصانع انتاج العجوة، بهدف التأكد من جودة التمور المستخدمة في إنتاج العجوة ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، والتأكد أيضاً من طريقة التغليف، ومراقبة التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية اللازمة لعملية الإنتاج والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير الى أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 19 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 241 منشأة ومحلاً تجارياً.

وبين التقرير أنه تم تحرير 10 محاضر ضبط، و26 محضر إتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة، و10 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد التموينية، و10 محاضر أخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها قبل تداولها في الأسواق للتأكد من صلاحية وجودة المواد الغذائية.

وجدد الوزارة التأكيد على أصحاب المحلات بضرورة إعلان الأسعار لجميع الأصناف داخل المحلات والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة خلال عمليات البيع، والالتزام بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل والتعليمات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا.

الى نظمت قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة جولة مسائية على محلات بيع الذهب بمحافظة رفح وشملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.