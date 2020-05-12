الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 12 مايو 2020

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، 12-5-2020، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تم فتح معبر رفح اليوم في اتجاه الوصول فقط ولمدة ثلاثة أيام؛ من أجل إدخال أعداد من العالقين في مصر، وأجرينا كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة بهذا الشأن، حيث سيتم نقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً.

قامت هيئة المعابر بالاتصال بالعالقين في مصر بشكل شخصي وإبلاغهم بمواعيد دخولهم؛ لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة، ونأمل الالتزام بذلك من قبل جميع المواطنين العالقين.

قرابة 1700 مواطناً عالقاً سجلوا بياناتهم عبر الرابط الذي تم نشره قبل أيام، وقامت هيئة المعابر بجمع بياناتهم وتصنيفها، وتقسيم دخولهم على مدار الأيام الثلاثة.

أتمّت هيئة المعابر دراسة جميع بيانات المسجلين من العالقين، وسيتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي بحسب طبيعة الحالات.

لا مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة، وعلى جميع العائدين مراعاة ذلك.

تواصل الأجهزة الأمنية المختصة تأمين 10 مراكز للحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، ولا زالت تُقدم الخدمة للمستضافين فيها.

أتمّت الشرطة خطتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 30 مايو الجاري، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك التنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.

ندعو المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل وصول عائدين جُدد، تحسباً أن يكون بينهم مصابون بالفيروس.

لا تغيير على جميع القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، المتعلقة بمنع التجمعات.

لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

نطالب المواطنين بالابتعاد عن حالة التراخي والوضع في قطاع غزة لا زال تحت دائرة الخطر.

أنهينا الحجر الصحي لـ 1971 مستضاف منذ الأسبوع الماضي وحتى اللحظة ممن عادوا إلى قطاع غزة وحالتهم الصحية مطمئنة.

نتابع الحالة الصحية لـ410 من المستضافين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.

منحنى انتشار الوباء لا زال متصاعدا في العالم والمناطق المجاورة لقطاع غزة ولذا يجب اتباع إجراءات الوقاية والسلامة.

الصحة تستهجن حالة التهاون والاستهتار التي تراها في قطاع غزة، وتؤكّد أنّ المرحلة خطيرة، ونطالب المواطنين بالعدول عن هذه الحالة في ظل تهديد الوباء وتصاعد منحنى تسجيل الإصابات بالوباء في المناطق المحيطة.

يتبع...