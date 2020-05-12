حماس تبارك عملية يعبد قضاء جنين وتعتبرها بطولة

غزة – الرأي:

باركت حركة حماس العملية البطولية التي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال، خلال التصدي لعدوان الاحتلال واقتحامه لبلدية يعبد جنوب جنين.

وحيّت الحركة في تصريح صحفي شباب الضفة الغربية ومقاوميها الذين يتصدون للاحتلال بكل ما يملكون من الحجارة والمولوتوف والرصاص، مؤكدة أن هذا ما ينتظر الاحتلال في ضفة المقاومة والشهداء.

وأكدت أن مقتل الجندي في بلدة يعبد، وحرق آليات الاحتلال خلال التصدي البطولي في بلدة كوبر يؤكد أن الضفة بركان غضب لا يهدأ في وجه الاحتلال ومخططاته.

وجددت التأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريقه في التصدي لمشاريع الضم والتوسع، وسيدفع الاحتلال ثمن حماقاته من أمنه وأمن مستوطنيه.