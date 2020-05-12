حماس ترحب ببيان "رايتس ووتش" حول عنصرية الاحتلال

غزة – الرأي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، حول السياسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين في المناطق المحتلة عام ١٩٤٨.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ذلك البيان يأتي تأكيدًا أن هذه السياسات العنصرية والاضطهاد الذي يُمارس ضد شعبنا في المناطق المحتلة عام ٤٨، إنما هو رؤية مؤسسة وعقيدة قيادته منذ نشأة الكيان.

وأشارت إلى أن سياسات الاحتلال تم تنفيذها بشكل منهجي صارم على مدار العقود السبعة الماضية وفي كل فلسطين التاريخية؛ ما أدى إلى عزل شعبنا في جيتوهات، وكبح طموحاته بالتطوير أو الاستجابة لمتطلبات التوسع الطبيعي.

وقالت الحركة "إننا وفي الذكرى ال٧٢ لنكبة الشعب الفلسطيني نؤكد أن هذا الكيان الفاشي والعنصري مصيره الزوال، ككل الأنظمة الفاشية والعنصرية في التاريخ".

وطالبت المجتمع الدولي وكل الأحرار حول العالم بمساندة شعبنا في نضاله من أجل الحرية والعودة والاستقلال، وممارسة كل أشكال الضغط على هذا الكيان لمنعه من الاستمرار في ممارساته العنصرية ومحاسبته على ما ارتكبه بحق شعبنا من جرائم وانتهاكات.