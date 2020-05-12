وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف لـ"الرأي": قرار إغلاق المساجد مازال مستمراً في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية حماس تبارك عملية يعبد قضاء جنين وتعتبرها بطولة وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 12 مايو 2020 وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع العجوة وكالة الرأي الفلسطينية تقديم طلب للإفراج عن الاسير المريض إياد جرجاوي وكالة الرأي الفلسطينية دعوة فصائلية لفعاليات احتجاجية الثلاثاء القادم بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: لا إصابات بـ"كورونا" وتعافي 15 حالة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 33 مواطناً من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بزعم محاولته طعن جندي قرب حاجز قلنديا وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ مجموعة من الأنشطة التوعوية في ذكرى النكبة
أخبار » الأخبار الحكومية

ارتفاع آخر على درجات الحرارة والزراعة تحذر

12 آيار / مايو 2020 05:46

غزة- الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن ارتفاعاً آخر على درجات الحرارة سيطرأ يوم غدٍ الأربعاء، حيث ستسود أجواء حارة بوجه عام، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وأضافت الأرصاد أنه وفي ساعات الليل تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبياً وتسود دافئة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية أوصت، مزارعي الخضار في قطاع غزة من تفادي أية خسائر ناتجة عن موجة الحر الشديدة القادمة للمنطقة، داعية المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع إرشاداتها للتقليل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة في قطاع الثروة النباتية.

   

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟