ارتفاع آخر على درجات الحرارة والزراعة تحذر

غزة- الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن ارتفاعاً آخر على درجات الحرارة سيطرأ يوم غدٍ الأربعاء، حيث ستسود أجواء حارة بوجه عام، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وأضافت الأرصاد أنه وفي ساعات الليل تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبياً وتسود دافئة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية أوصت، مزارعي الخضار في قطاع غزة من تفادي أية خسائر ناتجة عن موجة الحر الشديدة القادمة للمنطقة، داعية المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع إرشاداتها للتقليل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة في قطاع الثروة النباتية.