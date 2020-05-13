"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يكرم (74) حافظاً لكتاب الله من الرياضيين

غزة- الرأي

كرم المجلس الأعلى للشباب والرياضة (74) حافظاً لكتاب الله من الرياضيين، مساء امس الثلاثاء، في مطعم سيدار غرب مدينة غزة، وسط حضور رؤساء وممثلي الأندية والاتحادات والشخصيات الرياضية.

وألقى عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، كلمة حيا فيها المكرمين حفظة القرآن الكريم وشكر إدارات الأندية على احتضان ورعاية هذه الكوكبة من الرياضيين المميزين، ودعا الأندية لتشجيع حفظ وتدبر القرآن الكريم وتوجيه الشباب والأشبال نحو الاعتناء بكتاب الله والاقتداء بالأخلاق والتعاليم الدينية القويمة.

وشكر هنية أبناء المرحوم المهندس إبراهيم الحتو لرعايتهم الحفل، وقال إن هذا التكريم الذي يقام لأول مرة على مستوى الوطن العربي سيكون تقليداً سنوياً للمجلس الأعلى في شهر رمضان. وأضاف:" تعودنا أن نكرم الرياضيين على إنجازاتهم وبطولاتهم الرياضية، ولكننا في هذا اليوم نكرمهم كونهم رياضيين وحافظين للقرآن هذا تتويج لهم ولأنديتهم ولكل من شجعهم على هذا التميز".

كما أشاد د.عبد الرحمن الجمل عضو المجلس التشريعي ورئيس دار القرآن والسنة، بتكريم حفظة القرآن من الرياضيين، وحيا دور عبد السلام هنية في تشجيع الرياضيين على حفظ كتاب الله، وقال:" هذه الخطوة المباركة تمثل نموذجا يحتذى لكل المؤسسات الرسمية والأهلية لتشجيع الشباب والأطفال وكافة الشرائح على حفظ كتاب الله، هذا العمل له أجر عظيم نسأل الله أن يوفق جميع القائمين عليه، وأن يكون في ميزان حسناتهم"