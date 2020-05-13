وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يقتحم يعبد ويواصل حصارها وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: بدء وصول العالقين الى معبر رفح من مصر وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع آخر على درجات الحرارة والزراعة تحذر وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب ببيان "رايتس ووتش" حول عنصرية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف لـ"الرأي": قرار إغلاق المساجد مازال مستمراً في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية حماس تبارك عملية يعبد قضاء جنين وتعتبرها بطولة وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 12 مايو 2020 وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع العجوة وكالة الرأي الفلسطينية تقديم طلب للإفراج عن الاسير المريض إياد جرجاوي وكالة الرأي الفلسطينية دعوة فصائلية لفعاليات احتجاجية الثلاثاء القادم بغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

لأول مرة على مستوى الوطن العربي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يكرم (74) حافظاً لكتاب الله من الرياضيين

13 آيار / مايو 2020 08:28

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يكرم (74) حافظاً لكتاب الله من الرياضيين

غزة- الرأي

كرم المجلس الأعلى للشباب والرياضة (74) حافظاً لكتاب الله من الرياضيين، مساء امس الثلاثاء، في مطعم سيدار غرب مدينة غزة، وسط حضور رؤساء وممثلي الأندية والاتحادات والشخصيات الرياضية.

وألقى عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، كلمة حيا فيها المكرمين حفظة القرآن الكريم وشكر إدارات الأندية على احتضان ورعاية هذه الكوكبة من الرياضيين المميزين، ودعا الأندية لتشجيع حفظ وتدبر القرآن الكريم وتوجيه الشباب والأشبال نحو الاعتناء بكتاب الله والاقتداء بالأخلاق والتعاليم الدينية القويمة.

وشكر هنية أبناء المرحوم المهندس إبراهيم الحتو لرعايتهم الحفل، وقال إن هذا التكريم الذي يقام لأول مرة على مستوى الوطن العربي سيكون تقليداً سنوياً للمجلس الأعلى في شهر رمضان. وأضاف:" تعودنا أن نكرم الرياضيين على إنجازاتهم وبطولاتهم الرياضية، ولكننا في هذا اليوم نكرمهم كونهم رياضيين وحافظين للقرآن هذا تتويج لهم ولأنديتهم ولكل من شجعهم على هذا التميز".

كما أشاد د.عبد الرحمن الجمل عضو المجلس التشريعي ورئيس دار القرآن والسنة، بتكريم حفظة القرآن من الرياضيين، وحيا دور عبد السلام هنية في تشجيع الرياضيين على حفظ كتاب الله، وقال:" هذه الخطوة المباركة تمثل نموذجا يحتذى لكل المؤسسات الرسمية والأهلية لتشجيع الشباب والأطفال وكافة الشرائح على حفظ كتاب الله، هذا العمل له أجر عظيم نسأل الله أن يوفق جميع القائمين عليه، وأن يكون في ميزان حسناتهم"

96673824_236914254300531_3968092625185013760_n 97663104_189523865490406_6616468411650146304_n 98203314_550823332252980_659794628358176768_n 96803668_535882610621927_2315345899234000896_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟