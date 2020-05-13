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أعراض في القدمين تشير إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا

13 آيار / مايو 2020 09:18

أعراض في القدمين تشير إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا
أعراض في القدمين تشير إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا

أشار تقرير نشره موقع "عشرون دقيقة" الفرنسي إلى أن بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد يمكن أن تظهر على الجلد. ونقل عن طبيبة الجلد الفرنسية كاثرين أوليفيريس غوتي قولها إن هذا يظهر من خلال حدوث الاحمرار والتورم على أصابع القدمين.

وأضافت أنه خلافاً لأمراض جلدية أخرى مثل الإكزيما لا تسبب هذه الحالة الحكاك أو الحريق إلا أنها تؤدي إلى الشعور ببعض الألم. ولفتت إلى أنه تمت ملاحظة هذا لدى المرضى من الأعمار كافة. وذكرت أنه تم تشخيص إصابة الكثير من الأشخاص الذين عانوا من هذه الأعراض بعدوى فيروس كورونا المستجد.

كذلك نقلت صحيفة Le Point عن نقابة أطباء الجلد الفرنسيين أنه من الضروري أن تؤخذ هذه الأعراض بعين الاعتبار لدى الأشخاص الذين لا تظهر لديهم إشارات مرض واضحة وأن يجري عزلهم عن محيطهم لكي لا ينقلوا العدوى، في حال حدوثها، إلى أشخاص آخرين

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