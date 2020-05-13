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توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت

13 آيار / مايو 2020 09:25

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، حارا إلى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، السبت المقبل، فيكون الجو شديد الحرارة وجافا، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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