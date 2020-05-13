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تطبيق "زووم" يعزز أمنه بـ"كي بيز"

13 آيار / مايو 2020 09:26

تطبيق "زووم" يعزز أمنه بـ"كي بيز"
تطبيق

في خطوة تتفق مع الانتعاش المفاجئ الذي أصابها بعد تفشي فيروس كورونا، قررت شركة زووم لاتصالات الفيديو شراء شركة "كي بيز" الأمنية في محاولة لتعزيز الأمن، في اجتماعات الفيديو على تطبيق زووم.

ولم يتم الإعلان عن شروط الاتفاق. لكن شركة زووم تعمل على تحسين عامل الأمن في اجتماعات الفيديو، بعد العثور على ثغرات في الخصوصية والأمن، مع ازدياد شعبية زووم خلال تفشي جائحة كورونا.

و"كي بيز" أول عملية استحواذ لزووم. وستساعد الشركة زووم على تنفيذ "التشفير التام"، وهو نوع من معايير الأمان لا يسمح حتى لزووم بالوصول إلى محتويات البيانات المشفرة.

وأعلنت زووم أنها ستنشر تفاصيل تصميم التشفير في 22 مايو.

 

ويضم "زووم" حاليا 300 مليون مستخدم، وقد انتعشت حظوظ التطبيق بعدما وجد ملايين الموظفين حول العالم أنفسهم مطالبين بشكل مفاجئ بالعمل من المنزل.

لكن الشركة، التي تتخذ من سان خوسيه بولايةكاليفورنيا مقرا لها، تسعى جاهدة لسد الثغرات الأمنية بعد اختراق أشخاص مقاطع فيديو خاصة بآخرين في ممارسة تسمى "زووم بومينغ".

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