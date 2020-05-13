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مشكلة الكرش في رمضان: ما السبب وكيف تتجنب ظهوره؟

13 آيار / مايو 2020 09:30

مشكلة الكرش في رمضان: ما السبب وكيف تتجنب ظهوره؟
مشكلة الكرش في رمضان: ما السبب وكيف تتجنب ظهوره؟

يعاني الكثيرون في شهر رمضان من مشكلة الكرش، والتي تحدث عادة نتيجة عادات غذائية خاطئة يتبعونها خلال هذا الشهر، فما هو سبب مشكلة الكرش وكيف يمكن تجنب ظهوره؟

سبب ظهور الكرش في رمضان

وفقاً لما ذكرته تقارير طبية، فمع امتناع الصائم عن تناول الأطعمة والمشروبات خلال فترة الصيام، يقوم جسمه بتخزين الكربوهيدرات في الكبد والعضلات كوسيلة لتوفير الطاقة، وذلك بعدما يستهلك كل السعرات الحرارية التي حصل عليها من وجبتي الإفطار والسحور.

ولأن معظم الناس تقوم في شهر رمضان بالإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد من معدل السعرات الحرارية التي تدخل إلى أجسامهم، فإن هذا يتسبب في تخزين الدهون، خاصة في منطقتي البطن والأرداف، فيظهر الكرش.

كيف تتجنب ظهور الكرش في رمضان؟

وقد قدم عدد من الأطباء وخبراء التغذية نصائحهم للصائمين في رمضان للتخلص من الكرش، حيث جاءت على النحو التالي:

يجب تجنب الأطعمة السكرية والمقلية والغنية بالدهون المشبعة وكذلك تلك التي تحتوي على كربوهيدرات بسيطة ومواد حافظة، وكذلك المشروبات السكرية.
من المهم الحفاظ على النشاط البدني أثناء شهر رمضان، مثل ممارسة المشي بشكل يومي خلال فترة الصيام، وأداء بعض التمارين الرياضية بعد الإفطار بمدة 30 دقيقة.

يجب الحرص على تناول الأطعمة الغذائية الصحية في الفترة ما بين الإفطار والسحور مثل الفواكه والخضروات الطازجة.
من الضروري شرب كمية كافية من الماء يومياً، حيث ينصح الخبراء بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بعد الإفطار وقبل السحور، للمحافظة على رطوبة الجسم.
يجب أن تكون وجبة السحور صحية وتحتوي على الكروهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون.

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