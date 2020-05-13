"حل واحد" لإنقاذ الكرة الإسبانية بعد كورونا

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، إن الأندية الإسبانية لن يكون لديها أي خيار سوى خفض رواتب اللاعبين في الموسم المقبل، بسبب التداعيات المالية لجائحة كورونا.

والموسم متوقف في إسبانيا منذ مارس، ورغم توقعات استئناف المباريات في يونيو من دون جماهير، لا تزال "الليغا" تتوقع أن تتكبد الأندية مجتمعة خسائر بقيمة 300 مليون يورو (326.07 مليون دولار) بسبب تراجع الإيرادات من جراء الوباء.

ولمواجهة هذه الخسائر الكبيرة قامت أندية عدة من بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد بخفض مؤقت لرواتب اللاعبين والموظفين، لكن تيباس يعتقد أنه يجب إجراء المزيد من الاجراءات.

ونقلت صحيفة "اس" الإسبانية عن تيباس قوله "سيتعين على الأندية خفض رواتب لاعبيها. لا يوجد حل آخر".

وأنفقت الأندية الإسبانية مبالغ قياسية العام الماضي في سوق الانتقالات، من بينها حصول برشلونة على خدمات أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، الذي أنفق بدوره 126 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس.

لكن تيباس قال إن الأندية ستضطر إلى تقليص نشاطها في سوق الانتقالات هذا العام طبقا لقواعد صارمة وضعها مسؤولو الدوري تحدد ما يمكن للنادي إنفاقه طبقا لإيراداته المتوقعة.

وأضاف "الأندية تملك فرقا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للرواتب الموسم المقبل، وسيتعين عليها الاستعانة أكثر بقطاع الشباب والأكاديميات، لأن السلطات لن تسمح بأي انتقالات تتجاوز هذا الحد.

وتابع: "لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من صفقات الانتقال الموسم المقبل في إسبانيا أو في أي مكان آخر. الوضع الحالي لن يسمح بذلك. سيكون على الفرق خفض رواتب اللاعبين أو تقليص صفقات الانتقال أو التعاقد مع لاعبين أقل ثمنا".