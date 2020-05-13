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بعد الدوري.. ألمانيا تعلن موعد نهائي الكأس

13 آيار / مايو 2020 09:54

بعد الدوري.. ألمانيا تعلن موعد نهائي الكأس
بعد الدوري.. ألمانيا تعلن موعد نهائي الكأس

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الاثنين، أن المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا التي كان من المقرر إقامتها في 23 مايو الحالي في العاصمة برلين، ستقام في الرابع من يوليو، خلف أبواب موصدة.

وأوضح الاتحاد الكروي، في بيان له، أن مباراتي الدور نصف النهائي ستقامان في التاسع والعاشر من يونيو المقبل، بحسب فرانس برس.

ويستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب إينتراخت فرانكفورت، في حين يواجه باير ليفركوزن، فريق ساربروكن من الدرجة الرابعة.

وأشار فريتز كيلر، رئيس الاتحاد الألماني، إلى أن إعادة جدولة مباريات الكأس ستكون خاضعة لموافقة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.

وقال كيلر "خطتنا تسير كما يجب لكي نتمكن من إنهاء موسم الكأس على أرض الملعب وبطريقة مناسبة".

وكان وباء فيروس كورونا قد علق جميع االأنشطة الرياضية في البلاد، بما فيها كرة القدم، منذ منتصف مارس الماضي، لكن عجلة بطولة الدوري ستعاود دورانها بدءا من السبت المقبل بعدما نالت رابطة الدوري الضوء الأخضر من السلطات، لتصبح بذلك أول بطولة كبرى تستأنف نشاطها.

وستقام المباريات أيضا من دون جمهور، على أن تعتمد الأندية بروتوكولا صحيا صارما للوقاية من "كوفيد-19".

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