غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

القدس المحتلة - الرأي

قدّم رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، استقالته، من رئاسة الكنيست، كما قدم وزير السياحة، ياريف ليفين، استقالته من منصبه كذلك، بُغية دفع عجلة الحكومة الجديدة المُرتقبة، للأمام.

ووفقا لاتفاق الائتلاف بين الليكود و"كاحول لافان"؛ كان من المتوقع أن يستقيل غانتس حتى 48 ساعة قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين، كما أن استقالة ليفين جاءت للسماح له بتولي منصب رئيس الكنيست، عِوضًا عن غانتس، يوم الخميس المُقبل.

وكان غانتس رافضًا للاستقالة من منصبه كرئيس للكنيست، قبل أن يبلغ رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الرئيس الكيان الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وغانتس بأنه نجح في تشكيل حكومة.

وبموجب القانون، ينبغي أن يعلن رئيس الكنيست عن تلقيه بلاغا حول تشكيل الحكومة وإقرار موعد لعقد جلسة للهيئة العامة من أجل تنصيب الحكومة الجديدة.