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بومبيو يصل "إسرائيل" في زيارة سياسية خاطفة

13 آيار / مايو 2020 10:48

القدس المحتلة - الرأي

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى "إسرائيل" صباح اليوم الأربعاء، في زيارة قصيرة تستمر حتى عصر اليوم، وبعدها سيغادر عائدا إلى الولايات المتحدة.

وقال بومبيو لدى نزوله من الطائرة إنه "مسرور يوجودي في إسرائيل والتعاون مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس في تهديدين مصيريين: فيروس الكورونا وإيران، وستواجه إسرائيل والولايات المتحدة هذه التحديات جنبا إلى جنب".

واعتبر بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، يسبق لقائهما، أن "حكومة الوحدة التي سيتم تنصيبها هي فرصة للسلام على أساس خطة ترامب"، مضيفا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والولايات المتحدة تؤيد هذا الحق".

من جانبه، قال نتنياهو إنه سيتم تنصيب الحكومة الجديدة غدا، زاعما أن هذه "فرصة لدفع السلام والأمن بالاستناد إلى التفاهمات مع ترامب" في إشارة إلى مخطط ضم مناطق في الضفة إلى "إسرائيل".

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