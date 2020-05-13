وصول 78 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح أمس

غزة- الرأي

وصل قطاع غزة 78 مواطناً عالقاً عبر معبر رفح البري، أمس الثلاثاء، قادمين من جمهورية مصر العربية.

وقالت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن أطقمها سهّلت وصول 78 مواطناً خلال عمل أمس الثلاثاء عبر معبر رفح، في اليوم الأول من فتحه استثنائياً في اتجاه الوصول فقط لمدة ثلاثة أيام.

ولفتت الهيئة – في تصريح مقتضب – إلى أنه تم تحويل جميع المواطنين العائدين إلى مراكز الحجر الصحي بمحافظات غزة؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

ويستمر عمل معبر رفح خلال اليوم وغداً لتسهيل وصول أعداد إضافية من المواطنين العائدين.

يذكر أن معبر رفح البري مغلق في الاتجاهين منذ 15 مارس الماضي، طبقاً لقرارات خطة الطوارئ المركزية لمواجهة جائحة كورونا، ويتم فتحه في اتجاه الوصول فقط على فترات متباعدة لإدخال دفعات من المواطنين العالقين.