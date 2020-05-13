النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الأربعاء 13/5/ 2020

أخبار فلسطين

أخبار إسرائيلية

اليمين الاستيطاني المتطرف يتعهد «إسقاط نتنياهو »

إسرائيل» تعتقل 33 فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة

مقتل جندي «إسرائيلي» بالحجارة خلال عملية في الضفة الغربية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

« إسرائيل» تعتقل 33 فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة

فرنسا تطالب أوروبا برد صارم تجاه ضم «إسرائيل» للضفة

مقتل جندي «إسرائيلي» بالحجارة خلال عملية في الضفة الغربية –

عودة موظفي الحكومة الفلسطينية للعمل في المحافظات الخالية م كورونا

الغد الأردنية

·

الاهرام المصرية

·

الاخبار اللبنانية

الشروق المصرية

· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر

الشرق القطرية

· فصائل غزة تدعو لوقفات احتجاجية

· اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تبدأ إجراءات توزيع منحتي تيسير زواج المعسرين وفكاك الشهادات العالقة

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

· تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا" لفلسطينيين في الإمارات

· ​استشهاد طفل وإصابة أربعة برصاص الاحتلال في الخليل

تقرير مساعدات السلطة للعمال.. "انتقائية حزبية" تفضحها نسبة المستفيدين بين غزة والضفة

الأورومتوسطي: 30 ألف نسمة رهائن لترهيب قوات الاحتلال في يعبد·

اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة

·

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد مجددا برفقة جرافات عسكرية·

فتح معبر رفح أمام العالقين لليوم الثاني على التوالي

· قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية في بيت جالا

· زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية

· تقرير الزراعة: الأولوية للمنتج المحلي في السوق وتوجه لزيادة المساحات المزروعة

القدس المحلية

· القبض على متهم بابتزاز مواطنة والتشهير بها عبر الـ"فيسبوك" في نابلس

· قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا

· محدث| وفاتان جديدتان بكورونا لفلسطينيين في الامارات

· مصر تفتح معبر رفح لليوم الثاني أمام دخول العالقين لغزة

· مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله

· عقد جلسة محاكمة آية الخطيب اليوم في حيفا

الحياة الجديدة

جريدة الأيام

· غزة: المزارعون يشكون "خسائر فادحة" جراء تراجع حاد في أسعار الخضروات

وكالة صفا

·

وكالة الراي الفلسطينية





سما نيوز

·

فلسطين اليوم

·

استمرار اغلاق المساجد"جنين" تسمح للمواطنين مساء اليوم بالصلاة في الساحات العامة

·

بعد مقتل جندي في يعبدالاحتلال يعتقل أكثر من 10 مواطنين ويواصل البحث في جنين

عرب 48

· الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

·

وكالة وفا

·

حدث في مثل هذا اليوم

13 أيار (مايو)

· 2004م مجزرة جديدة في مدينة رفح يرتكبها العدو الإسرائيلي الغادر حيث سقط 13 شهيداً وعشرات الجرحى والجيش الإسرائيلي يدمر منطقة سكانية واسعة على الحدود مع مصر.

· 1994م رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصدر أول قرار له منذ دخوله غزة نص على اعتبار العطلة الأسبوعية يوم الجمعة.

· 1993م محكمة إسرائيلية تأمر بسجن فدائي فلسطيني 250 عاما لقيامه بقتل وجرح أحد عشر إسرائيليا في تل أبيب.

· 1970م القوات الصهيونية تهاجم معاقل الفدائيين الفلسطينيين في جنوب لبنان وتقتل وتصيب العشرات.

· 1948م الجيش الأردني وجيش الإنقاذ العربي والمجاهدون الفلسطينيون يشتركون في الهجوم على مستعمرة غوش عتسيون ويستولون عليها رداً على الهجمات التي شنها الصهاينة على طريق الخليل.

· 1948م سقوط مدينة يافا على أيدي العصابات الصهيونية وترحيل معظم سكانها ومن جانب آخر قامت العصابات الصهيونية الإرهابية بذبح حوالي 70 شاباً في مدينة صفد.

·