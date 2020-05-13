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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الأربعاء 13/5/2020

13 آيار / مايو 2020 11:07

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الأربعاء 13/5/2020

أخبار فلسطين

أخبار إسرائيلية

·         مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

·         غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

·         تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بكورونا.. عدد المرضى ينخفض إلى 4186

الاخبار الدولية

اخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

 

·         استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال جنوبي الخليل- (فيديو وصور)

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

الغد الأردنية

·         بومبيو يتوجه إلى القدس المحتلة لمناقشة خطوة “الضم” الإسرائيلية رغم كورونا

·         إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر

·          

 

 الاهرام المصرية

·         استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل

·         وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسرائيل

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الاخبار اللبنانية

·         الاردن | لماذا لن تسلم عمّان أحلام التميمي لواشنطن؟

·         جندي من «غولاني» يلقى حتفه بحجر في جنين

الشروق المصرية

·         تقرير: إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل

·         الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر

الشرق القطرية

·         الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس المحتلة

·         مقتل جندي إسرائيلي واعتقال 4 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة يعبد

·         فصائل غزة تدعو لوقفات احتجاجية

·         اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تبدأ إجراءات توزيع منحتي تيسير زواج المعسرين وفكاك الشهادات العالقة

  •  

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

·         تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا" لفلسطينيين في الإمارات

·         استشهاد طفل وإصابة أربعة برصاص الاحتلال في الخليل      

تقرير مساعدات السلطة للعمال.. "انتقائية حزبية" تفضحها نسبة المستفيدين بين غزة والضفة         

الأورومتوسطي: 30 ألف نسمة رهائن لترهيب قوات الاحتلال في يعبد·        

اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة

·        

الاحتلال يقتحم بلدة يعبد مجددا برفقة جرافات عسكرية·        

فتح معبر رفح أمام العالقين لليوم الثاني على التوالي

·         قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية في بيت جالا

·         زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية

·         تقرير الزراعة: الأولوية للمنتج المحلي في السوق وتوجه لزيادة المساحات المزروعة

القدس المحلية 

·         القبض على متهم بابتزاز مواطنة والتشهير بها عبر الـ"فيسبوك" في نابلس

·       قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا

·         محدث| وفاتان جديدتان بكورونا لفلسطينيين في الامارات

·         مصر تفتح معبر رفح لليوم الثاني أمام دخول العالقين لغزة

·         مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله

·         عقد جلسة محاكمة آية الخطيب اليوم في حيفا

 الحياة الجديدة

·         مخابرات الاحتلال تحقق مجددا مع اللواء النتشة

·         القدس: وقفة احتجاجية ضد قرار الاحتلال بتمديد إغلاق عمل تلفزيون فلسطين في

·         الرئيس يستمع لعدة تقارير من الجهات الرسمية حول مواجهة انتشار كورونا

·         فرقة صوفية بالقدس تحتفل بليالي رمضان عبر الإنترنت

·         "الخارجية": تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا في الامارات

·         مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله

·         استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

جريدة الأيام

·         غزة: المزارعون يشكون "خسائر فادحة" جراء تراجع حاد في أسعار الخضروات

·         »البلديات .. معاناة متفاقمة بسبب تداعيات "كورونا"

·         »لوس أنجلوس: سجناء أميركيون يتبادلون فيروس كورونا لتسريع الإفراج عنهم

·         »تمديد اعتقال إسرائيلي حرض على اغتيال نتنياهو

·         » مقتل جندي إسرائيلي بإلقاء حجر على رأسه في يعبد

·         »اشتية: التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات...

·         »لا إصابات بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الخامس و15 حالة شفاء جديدة

وكالة صفا

·         ارتفاع عدد وفيات كورونا بصفوف الفلسطينيين بالعالم لـ75

·         أمريكا تسجل أرقاما كبيرة وفيات كورونا قاربت على 300 ألف والإصابات تجاوزت 4 ملايين

·         بالصوراستشهاد طفل و4 إصابات بمواجهات عنيفة مع الاحتلال بالخليل

·         البرغوثي: الاحتلال لن يرتدع الا بتصعيد المقاومة الشعبية

·         إصابة شاب بجريمة إطلاق نار في طمرة بالداخل

·         المالكي يُحذِّر من خطورة الضم ويطالب بخطوات رادعة

·         السفير الإيطالي يزور "المقاصد" ويقدم مساعدات عينية

·         أسرىالتماس لإصدار أمر احترازي حول عدم تطبيق إجراءات الوقاية بسجون الاحتلال

·         بومبيو يصل "إسرائيل"

·          

وكالة الراي الفلسطينية

·         صور استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بالخليل

·         زوراق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية

·         حالة وفاة جديدة لفلسطيني بالإمارات بفيروس كورونا

·         مستوطنون يخطون عبارات عنصرية شرق رام الله

·         بدء توزيع المنحة القطرية لفكاك شهادات الخريجين بغزة

·         جيش الاحتلال يقتحم يعبد ويواصل حصارها

·         صور الداخلية: بدء وصول العالقين الى معبر رفح من مصر

·         الأوقاف لـ"الرأي": قرار إغلاق المساجد مازال مستمراً في رمضان


 

 سما نيوز

·         استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بالخليل

·         العمادي يعلن عن توزيع منحة زواج المعسرين وفكاك شهادات خريجين بغزة

·         مسؤول امريكي يتوعد القيادة الفلسطينية بعواقب وخيمة اذا رفضت ضم الضفة لاسرائيل

·         الاتحاد الاوروبي يتوعد اسرائيل.. واشتيه يدعو لترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين

·         صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر

·          

فلسطين اليوم

·         استشهاد طفل خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل

·         أول زيارة في زمن كورونا..بومبيو يصل "إسرائيل" لمناقشة هذه الملفات الخطيرة!

·        

استمرار اغلاق المساجد"جنين" تسمح للمواطنين مساء اليوم بالصلاة في الساحات العامة

·        

بعد مقتل جندي في يعبدالاحتلال يعتقل أكثر من 10 مواطنين ويواصل البحث في جنين

 

 

عرب  48

·         الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

·         رام الله: مستوطنون يعتدون على منازل ويتوعدون بالثأر لمقتل جندي

·         اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع "ثقله الاقتصادي خلف موقفه السياسي الرافض للضمّ"

·         غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

·         رسالة بومبيو لإسرائيل: أوقفوا الاستثمارات الصينية

·         تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بكورونا.. عدد المرضى ينخفض إلى 4186

·         إدلشتاين يقبل عرض نتنياهو بتولي وزارة الصحة

·         مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه

·          

وكالة وفا

·         (محدث) الاحتلال يواصل محاصرة يعبد ويعتقل 4 شبان ويسرق نقودا ومصاغا ذهبيا

·         مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله

·         استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

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حدث في مثل هذا اليوم

13 أيار (مايو)

·         2004م مجزرة جديدة في مدينة رفح يرتكبها العدو الإسرائيلي الغادر حيث سقط 13 شهيداً وعشرات الجرحى والجيش الإسرائيلي يدمر منطقة سكانية واسعة على الحدود مع مصر.

·         1994م رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصدر أول قرار له منذ دخوله غزة نص على اعتبار العطلة الأسبوعية يوم الجمعة.

·         1993م محكمة إسرائيلية تأمر بسجن فدائي فلسطيني 250 عاما لقيامه بقتل وجرح أحد عشر إسرائيليا في تل أبيب.

·         1970م القوات الصهيونية تهاجم معاقل الفدائيين الفلسطينيين في جنوب لبنان وتقتل وتصيب العشرات.

·         1948م الجيش الأردني وجيش الإنقاذ العربي والمجاهدون الفلسطينيون يشتركون في الهجوم على مستعمرة غوش عتسيون ويستولون عليها رداً على الهجمات التي شنها الصهاينة على طريق الخليل.

·         1948م سقوط مدينة يافا على أيدي العصابات الصهيونية وترحيل معظم سكانها ومن جانب آخر قامت العصابات الصهيونية الإرهابية بذبح حوالي 70 شاباً في مدينة صفد.

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قوافل الخير توزع (240) وجبة إفطار على الصائمين

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