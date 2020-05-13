النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2500) الأربعاء 13/5/2020
أخبار فلسطين
- رابطة علماء المسلمين تحرم مسلسلات التطبيع السعودية.. وتؤكد: مقاطعتها واجب شرعي
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"الخارجية": تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا في الامارات
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· استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال جنوبي الخليل- (فيديو وصور)
- مطالبة سلطات الاحتلال بتوفير ظروف مناسبة لحماية الأسرى الفلسطينيين من الوباء
- قيادي بفتح: ضم إسرائيل أجزاء من الإبراهيمي يلغي بروتوكول الخليل ـ(تغريدة)
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»اشتية: التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات...
- البلديات .. معاناة متفاقمة بسبب تداعيات "كورونا
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الأوقاف لـ"الرأي": قرار إغلاق المساجد مازال مستمراً في رمضان
أخبار إسرائيلية
- اليمين الاستيطاني المتطرف يتعهد «إسقاط نتنياهو»
- إسرائيل» تعتقل 33 فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة
- مقتل جندي «إسرائيلي» بالحجارة خلال عملية في الضفة الغربية
· مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه
· غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست
· تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بكورونا.. عدد المرضى ينخفض إلى 4186
الاخبار الدولية
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- وعود أوروبية قوية بـ”معاقبة إسرائيل” على مخطط الضم ومطالبات فلسطينية بتطبيق مبادرة لوكسمبورغ
- “رايتس ووتش”: التضييق والظلم يطال الفلسطينيين داخل إسرائيل
- فرنسا تطالب أوروبا برد صارم تجاه ضم «إسرائيل» للضفة
- · بومبيو يتوجه إلى القدس المحتلة لمناقشة خطوة “الضم” الإسرائيلية رغم كورونا…
- · السفير الإيطالي يزور "المقاصد" ويقدم مساعدات عينية
- · مسؤول امريكي يتوعد القيادة الفلسطينية بعواقب وخيمة اذا رفضت ضم الضفة لاسرائيل
اخبار عربية
- الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس المحتلة
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تبدأ إجراءات توزيع منحتي تيسير زواج المعسرين وفكاك الشهادات العالقة
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال جنوبي الخليل- (فيديو وصور)
- مطالبة سلطات الاحتلال بتوفير ظروف مناسبة لحماية الأسرى الفلسطينيين من الوباء
- قيادي بفتح: ضم إسرائيل أجزاء من الإبراهيمي يلغي بروتوكول الخليل ـ(تغريدة)
- وعود أوروبية قوية بـ”معاقبة إسرائيل” على مخطط الضم ومطالبات فلسطينية بتطبيق مبادرة لوكسمبورغ
- “رايتس ووتش”: التضييق والظلم يطال الفلسطينيين داخل إسرائيل
- رابطة علماء المسلمين تحرم مسلسلات التطبيع السعودية.. وتؤكد: مقاطعتها واجب شرعي
- شرطة الاحتلال تُطلق النار على فلسطيني شمال القدس
- حماس تبارك عملية أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي بالضفة الغربية
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الشرق الأوسط
- عقبات أمام ضغط الأوروبيين على إسرائيل لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة
- فتح معبر رفح للسماح بعودة فلسطينيين عالقين
- دعوة «حماس» و«الجهاد» لاجتماع موسع بمواجهة الضم
- اليمين الاستيطاني المتطرف يتعهد «إسقاط نتنياهو»
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تعتقل 33 فلسطينياً بينهم سيدتان وطفلة
- فرنسا تطالب أوروبا برد صارم تجاه ضم «إسرائيل» للضفة
- مقتل جندي «إسرائيلي» بالحجارة خلال عملية في الضفة الغربية –
- عودة موظفي الحكومة الفلسطينية للعمل في المحافظات الخالية م كورونا
الغد الأردنية
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة
· بومبيو يتوجه إلى القدس المحتلة لمناقشة خطوة “الضم” الإسرائيلية رغم كورونا…
· إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر…
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الاهرام المصرية
· استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل
· وزير الخارجية الأميركي يصل إلى إسرائيل
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الاخبار اللبنانية
· الاردن | لماذا لن تسلم عمّان أحلام التميمي لواشنطن؟
· جندي من «غولاني» يلقى حتفه بحجر في جنين
الشروق المصرية
· تقرير: إصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل
· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر
الشرق القطرية
· الجامعة العربية تدين قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس المحتلة
· مقتل جندي إسرائيلي واعتقال 4 فلسطينيين خلال اقتحام بلدة يعبد
· فصائل غزة تدعو لوقفات احتجاجية
· اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تبدأ إجراءات توزيع منحتي تيسير زواج المعسرين وفكاك الشهادات العالقة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا" لفلسطينيين في الإمارات
· استشهاد طفل وإصابة أربعة برصاص الاحتلال في الخليل
تقرير مساعدات السلطة للعمال.. "انتقائية حزبية" تفضحها نسبة المستفيدين بين غزة والضفة
الأورومتوسطي: 30 ألف نسمة رهائن لترهيب قوات الاحتلال في يعبد·
اللجنة القطرية تبدأ إجراءات توزيع منحة فكاك شهادات خريجي الجامعات بغزة
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الاحتلال يقتحم بلدة يعبد مجددا برفقة جرافات عسكرية·
فتح معبر رفح أمام العالقين لليوم الثاني على التوالي
· قوات الاحتلال تعتقل 3 فتية في بيت جالا
· زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية
· تقرير الزراعة: الأولوية للمنتج المحلي في السوق وتوجه لزيادة المساحات المزروعة
القدس المحلية
· القبض على متهم بابتزاز مواطنة والتشهير بها عبر الـ"فيسبوك" في نابلس
· قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فتية في بيت جالا
· محدث| وفاتان جديدتان بكورونا لفلسطينيين في الامارات
· مصر تفتح معبر رفح لليوم الثاني أمام دخول العالقين لغزة
· مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله
· عقد جلسة محاكمة آية الخطيب اليوم في حيفا
الحياة الجديدة
· مخابرات الاحتلال تحقق مجددا مع اللواء النتشة
· القدس: وقفة احتجاجية ضد قرار الاحتلال بتمديد إغلاق عمل تلفزيون فلسطين في
· الرئيس يستمع لعدة تقارير من الجهات الرسمية حول مواجهة انتشار كورونا
· فرقة صوفية بالقدس تحتفل بليالي رمضان عبر الإنترنت
· "الخارجية": تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا في الامارات
· مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله
· استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار
جريدة الأيام
· غزة: المزارعون يشكون "خسائر فادحة" جراء تراجع حاد في أسعار الخضروات
· »البلديات .. معاناة متفاقمة بسبب تداعيات "كورونا"
· »لوس أنجلوس: سجناء أميركيون يتبادلون فيروس كورونا لتسريع الإفراج عنهم
· »تمديد اعتقال إسرائيلي حرض على اغتيال نتنياهو
· » مقتل جندي إسرائيلي بإلقاء حجر على رأسه في يعبد
· »اشتية: التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات...
· »لا إصابات بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الخامس و15 حالة شفاء جديدة
وكالة صفا
· ارتفاع عدد وفيات كورونا بصفوف الفلسطينيين بالعالم لـ75
· أمريكا تسجل أرقاما كبيرة وفيات كورونا قاربت على 300 ألف والإصابات تجاوزت 4 ملايين
· بالصور: استشهاد طفل و4 إصابات بمواجهات عنيفة مع الاحتلال بالخليل
· البرغوثي: الاحتلال لن يرتدع الا بتصعيد المقاومة الشعبية
· إصابة شاب بجريمة إطلاق نار في طمرة بالداخل
· المالكي يُحذِّر من خطورة الضم ويطالب بخطوات رادعة
· السفير الإيطالي يزور "المقاصد" ويقدم مساعدات عينية
· أسرىالتماس لإصدار أمر احترازي حول عدم تطبيق إجراءات الوقاية بسجون الاحتلال
· بومبيو يصل "إسرائيل"
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وكالة الراي الفلسطينية
· صور استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بالخليل
· زوراق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية
· حالة وفاة جديدة لفلسطيني بالإمارات بفيروس كورونا
· مستوطنون يخطون عبارات عنصرية شرق رام الله
· بدء توزيع المنحة القطرية لفكاك شهادات الخريجين بغزة
· جيش الاحتلال يقتحم يعبد ويواصل حصارها
· صور الداخلية: بدء وصول العالقين الى معبر رفح من مصر
· الأوقاف لـ"الرأي": قرار إغلاق المساجد مازال مستمراً في رمضان
سما نيوز
· استشهاد طفل وإصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بالخليل
· العمادي يعلن عن توزيع منحة زواج المعسرين وفكاك شهادات خريجين بغزة
· مسؤول امريكي يتوعد القيادة الفلسطينية بعواقب وخيمة اذا رفضت ضم الضفة لاسرائيل
· الاتحاد الاوروبي يتوعد اسرائيل.. واشتيه يدعو لترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين
· صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر
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فلسطين اليوم
· استشهاد طفل خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل
· أول زيارة في زمن كورونا..بومبيو يصل "إسرائيل" لمناقشة هذه الملفات الخطيرة!
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استمرار اغلاق المساجد"جنين" تسمح للمواطنين مساء اليوم بالصلاة في الساحات العامة
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بعد مقتل جندي في يعبدالاحتلال يعتقل أكثر من 10 مواطنين ويواصل البحث في جنين
عرب 48
· الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن
· رام الله: مستوطنون يعتدون على منازل ويتوعدون بالثأر لمقتل جندي
· اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لوضع "ثقله الاقتصادي خلف موقفه السياسي الرافض للضمّ"
· غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست
· رسالة بومبيو لإسرائيل: أوقفوا الاستثمارات الصينية
· تسجيل حالتي وفاة و20 إصابة بكورونا.. عدد المرضى ينخفض إلى 4186
· إدلشتاين يقبل عرض نتنياهو بتولي وزارة الصحة
· مدير عام الصحة الإسرائيلية يتنحى عن منصبه
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وكالة وفا
· (محدث) الاحتلال يواصل محاصرة يعبد ويعتقل 4 شبان ويسرق نقودا ومصاغا ذهبيا
· مستوطنون يخطون عبارات عنصرية في بلدة بيتين شرق رام الله
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