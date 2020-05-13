"العمل": مساعدات مالية لأكثر من 1500 عامل متضرر بالتعليم الخاص

غزة- الرأي

أعلنت وزارة العمل عن تقديم مساعدات مالية لأكثر من 1500 من العمال المتضررين في قطاع التعليم الخاص بسبب جائحة كورونا بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مدير عام التعاون العربي والدولي بالوزارة ماهر أبو ريا لوكالة "الرأي" إن قيمة المساعدات تبلغ نصف مليون دولار وسيتم توزيعها على مدار 3 شهور بواقع 100 دولار لكل عامل.

وذكر أبو ريا أنه تم اختيار المستفيدين ممن سجلوا من خلال موقع الوزارة، ومن انطبقت عليهم المعايير والتي تهدف للوصول إلى الأكثر تضررا من العمال المسجلين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن عدد العمال المسجلين في المجالات الرئيسية ”رياض الأطفال، مراكز التعليم الخاص، المراكز المهنية الخاصة، المقاصف” والتي تندرج في إطار قطاع التعليم الخاص بلغ 16275 مسجل.

وأوضح أبو ريا أنه سيتم الصرف للمستفيدين من المنحة خلال رسائل SMS سترسل على أرقام الجوال الخاصة بالمستفيدين من المنحة تباعا من جهة التمويل.

يذكر أن وزارة العمل نفذت منحة بقيمة مليون دولار بتمويل لجنة المتابعة الحكومية، لصالح 10 آلاف من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة، والتي بلغ إجمالي أعداد العمال المتضررين المسجلين في كافة القطاعات 138 ألف مسجل.