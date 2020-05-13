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خلال الموجز الأسبوعي من(2-7) مايو 2020

النيابة العامة تحقق في 3525 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي

13 آيار / مايو 2020 11:30

شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة

غزة- الرأي

باشرت النيابة العامة التحقيق في 3525 قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وأظهرت النيابة العامة خلال الموجز الأسبوعي من تاريخ2/5/2020 وحتى 7/5/2020 أنه تم  توقيف 412 متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
ونوهت إلى التزم المواطنين الكرام بتلقي البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات وكذلك كان الالتزام الواضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي فلم تسجل أي قضية .
 وأشارت إلى أنه تم توقيف تسعة متهمين في قضية محاولة قتل المجني عليه يحي ابوصافي و استكملت الإجراءات القانونية بحق المتهمين .
وأكدت على تعاملها بحزم وصرامة في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية، فقد تم توقيف 12متهمين في القضايا والمحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمواطنين، بشأن الجرائم المّاسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وتحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وثمنت النيابة العامة جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

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